早报：诺基亚7 Plus曝光 卡尔蔡司认证镜头

【科技早餐】

●诺基亚7 Plus曝光 卡尔蔡司认证镜头

有消息称，HMD Global将在本月的MWC 2018大会上一系列诺基亚手机，包括诺基亚1、诺基亚9等，现在又有一款名为“诺基亚7 Plus”的新机型的信息披露。

据悉，诺基亚7 Plus将使用具有陶瓷质感的铝合金金属机身，配置方面采用高通骁龙660处理器，后置卡尔蔡司认证的1200万+1300万像素双摄像头。

Z点评：诺基亚在离开微软之后似乎活得越来越好了。



诺基亚

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