还是太年轻！苹果iOS11.3降频开关就是坑

【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，苹果日前正式对外推送了iOS 11.3的第二个测试版。这个测试版中，人们最为期待的莫过于降频开关的的加入以及电池健康状态的查看。但是现在已经有专业人士表示，苹果的降频开关就是坑。



苹果iOS11.3降频开关就是坑（图片来自baidu）

对于iPhone 6、6S、7、SE机型用户来说，升级iOS 11.3后可以在设置>电池>电池健康中，查看设备的电池信息包含电池退化的程度，更重要的是，其中还会告诉你，设备是否已经开启性能管理保护模式（即所谓的“降频”模式）。

现在重点来了，当用户进入这个设置后，性能管理保护模式不会在一开始就被打开，换句话说，只有当你的设备电池出现大幅衰退，且发生第一次意外关机后，这个功能才会被启用。

而当设备中启用性能管理保护模式后，系统会动态降低处理器的速度从而保证设备不会意外关机，不过要特别注意的是，如果手动禁止性能管理保护模式后，设备再次出现意外关机的情况，性能管理保护模式会再次开启，而这时你将无法永久禁止这个功能。

苹果最后还强调，iPhone电池的设计可持续多达500次循环充电，在这个使用次数之内至少会保留80%的容量，而如果低于这个数值后，用户最好的办法不是在意是否恢复降频按钮，而是考虑更换新电池。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：还是太年轻！苹果iOS11.3降频开关就是坑http://news.zol.com.cn/677/6778529.html