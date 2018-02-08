崩盘？高盛：加密货币的价值可能归零

【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，高盛集团全球投资研究总监认为，过去一个多月里，加密货币的总市值蒸发了将近5000亿美元，但是这还不够，加密货币未来的情况有可能会变得更糟。



高盛：加密货币的价值可能归零（图片来自baidu）

高盛的史蒂夫·斯特龙金（Steve Strongin）表示，大多数数字货币未来或将无法维持现有的价值，投资人要做好加密货币损失所有价值的准备。

斯特龙金并没有给出虚拟货币损失全部价值的具体时间，但是他表示加密货币最近的价格波动暗示着其价值的泡沫。

斯特龙金表示：“不同加密货币间的强联系性让我感到十分担忧。由于缺少内在价值，这些并不真实存在的虚拟货币的价值很可能会归零。”

斯特龙金认为，现在的数字货币由于交易时间长、安全性差以及维护成本过高等原因，导致它缺少长期的持久力。他表示，受监管的比特币期货的推出，并没有解决上述这些问题。同时他并不认为虚拟货币的早期投资者最终能够获利，他指出上世纪90年代末的互联网泡沫中，几乎没有人能够最终幸存。

虽然唱衰加密货币，但是斯特龙金非常看好其背后所使用的区块链技术，他认为这种技术将会改善财经行业。然而他还是对区块链技术表达了担心，他认为当前的技术水平还无法提供市场交易所需要的速度。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：崩盘？高盛：加密货币的价值可能归零http://news.zol.com.cn/677/6778139.html