【中关村在线新闻资讯】2月8日消息， 近日有传言显示，摩拜公司已经完成了新一轮的E轮融资。这轮融资总价值高达10亿美元，在融资之后摩拜单车的总估值将会达到50亿美元。摩拜公司上个月刚刚完成一轮巨额的融资。



传摩拜公司已完成E轮融资：总价值超过10亿刀（图片来自于谷歌）

据了解，这轮融资主要由美团点评进行融资，目前美团方面的资金已经到账。去年的时候，摩拜的接口已经进入了美团客户端，并希望借助摩拜单车来满足消费者最后一公里的出行需求。这意味着摩拜单车从出行服务扩展至生活周边服务。

上个月的时候，国外媒体路透社透露， 近日一汽汽车新闻发言人在接受采访时表示，他们最近已经向摩拜出行进行注资，并获得了其10%的股份。这次合作之后，摩拜很有可能推出共享汽车的业务。

在这次战略投资之后，一汽公司将向摩拜出行提供电动汽车。不过，在一汽的声明中，并未提及双方签署协议的财务细节。这项投资不会对一汽的盈利产生重大影响，不过对于他们获取更多用户有着非常大的帮助。

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