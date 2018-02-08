    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    刘作虎否认将推出一加X2：仍将做旗舰机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯】2月8日消息，此前曾有传闻表示一加公司即将重启X系列手机，并推出一加X2。不过随后，一加公司CEO刘作虎在其微博上回应，他们并没有重启一加X2的计划，尽管在网上已经有了一些渲染图流出。

    刘作虎否认将推出一加X2：仍将做旗舰机
    刘作虎否认将推出一加X2：仍将做旗舰机（图片来自于androidcentral）

            刘作虎在微博上提到：“今天有看到网上说一加重启X2的计划，没有的事。赶紧洗洗睡了吧!一加以后只做旗舰哈。”从刘作虎这样的表态上不难看出，他们目前并未存在计划推出中端机型，而一加6依旧是他们目前工作的重点。

            有关一加X2的传闻主要来自外媒GizChina，他们援引消息人士说法表示，一加正重新启动OnePlusX系列手机，一加X2将会采用骁龙835芯片，不过内存或缩减为4GB或者6GB，搭配32GB或者64GB的机身存储。

           其他配置方面， 一加手机X2的显示屏为5.5英寸，在摄像头方面，一加手机X2将采用1600万后置镜头，800万前置镜头，电池容量为3000mAh。与一加5T一样同样支持面部解锁以及一加闪充。据悉一加X2发布日期或将在一加6之后或者之前公布，价格区间在230-264美元之间。




    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：刘作虎否认将推出一加X2：仍将做旗舰机http://news.zol.com.cn/677/6778168.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/677/6778168.html report 902 【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，此前曾有传闻表示一加公司即将重启X系列手机，并推出一加X2。不过随后，一加公司CEO刘作虎在其微博上回应，他们并没有重启一加X2的计划，尽管在网上已经有了一些渲染图流出。刘作虎否认将推出一加X2：仍将做旗舰机（图片来自于androi...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP