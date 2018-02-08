【中关村在线新闻资讯】2月8日消息，此前曾有传闻表示一加公司即将重启X系列手机，并推出一加X2。不过随后，一加公司CEO刘作虎在其微博上回应，他们并没有重启一加X2的计划，尽管在网上已经有了一些渲染图流出。



刘作虎否认将推出一加X2：仍将做旗舰机（图片来自于androidcentral）

刘作虎在微博上提到：“今天有看到网上说一加重启X2的计划，没有的事。赶紧洗洗睡了吧!一加以后只做旗舰哈。”从刘作虎这样的表态上不难看出，他们目前并未存在计划推出中端机型，而一加6依旧是他们目前工作的重点。

有关一加X2的传闻主要来自外媒GizChina，他们援引消息人士说法表示，一加正重新启动OnePlusX系列手机，一加X2将会采用骁龙835芯片，不过内存或缩减为4GB或者6GB，搭配32GB或者64GB的机身存储。

其他配置方面， 一加手机X2的显示屏为5.5英寸，在摄像头方面，一加手机X2将采用1600万后置镜头，800万前置镜头，电池容量为3000mAh。与一加5T一样同样支持面部解锁以及一加闪充。据悉一加X2发布日期或将在一加6之后或者之前公布，价格区间在230-264美元之间。











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