早报：传微信正在内测新功能 切换账号终加入

【科技早餐】

传微信正在内测新功能：切换账号终于加入

近日有传言显示，微信正在内测“切换账号”功能，无需退出即可更换为其他身份登录，类似微博、支付宝等客户端。这一功能可以视为官方版的微信多开，只不过不能同时登录多个账号、也不能同时接收消息。这项功能对于有需求的人士来说已经比现在的情况方便许多。

Zol点评：人们诟病微信的缺陷，这两年也在逐步改变，至于是不是变好用了，还需要用户来评判。



传微信正在内测新功能：切换账号终于加入（图片来自于weibo）

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欧盟委员会昨日稍早些时候宣布，已对高通处以12.29亿美元的罚款，原因是高通滥用其市场主导地位，通过向苹果公司付费的形式来换取苹果在其智能手机和平板电脑中独家使用高通的芯片。高通随后回应称，将立即提起上诉。

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三星上半年旗舰机Galaxy S9何时发布是人们主要关心的一个问题。最近互联网上传出一张三星相关的时间表，这其中显示三星新品发布会将会在2月26日召开，与巴塞罗那MWC大会的时间非常接近。【点击详情】

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●百度方面再次暗示：将把Netflix内容引进中国

有关百度旗下的爱奇艺与国外知名流媒体平台Netflix之前的传闻最近呈现出愈演愈烈的趋势。参加世界经济论坛的百度总裁张亚勤在接受CNBC采访时表示，百度与Netflix之间将会有更多的交易。【点击详情】

●易到在北京下调打车费 降幅达到20%

日前，易到宣布下调北京地区打车费，并在全国多座城市下调车主佣金，以求能够吸引更多的用户以及司机加盟。据报道，易到北京地区引入分时计价政策，对易达+车型下调打车费用，在平峰时段下调幅度达到20%。而舒适+、商务+等其他车型费率之后也会进行调整。【点击详情】

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