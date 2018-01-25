Amazon Go开业 贝佐斯身价暴增179亿元

【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，本周亚马逊首家无人便利店Amazon Go正式开业，这促使亚马逊股价上涨了2.5%，从而使得亚马逊创始人贝佐斯的身价也水涨船高，其个人财富又增加了28亿美元（约合179亿元）。



亚马逊创始人贝佐斯 （图片来自baidu）

据《福布斯》杂志统计，刚刚晋身为世界首富的贝佐斯目前的净资产为1135亿美元（约合7256亿元），是他有史以来的最高水平。与全球第二大富豪比尔•盖茨（Bill Gates）和第三大富豪沃伦•巴菲特（Warren Buffett）相比，贝佐斯的领先优势再次扩大。比尔•盖茨和沃伦•巴菲特的净资产分别为925亿美元（约合5914亿元）和923亿美元（约合5901亿元）。

1月18日，亚马逊宣布了其第二总部的20个候选城市名单。就在四天之后，备受期待的亚马逊无人便利店就在西雅图开业了。这家便利店以前只对员工开放，现在只出售有限的食品杂货、餐具和即食食品。

顾客通过Amazon Go应用扫码进入便利店，然后挑选所需要的商品之后可直接离开，不需要在收银台排队付账。商店里的摄像头会记录下每个购物者的购物记录，账单会被记在他们的亚马逊账户上。

目前还不清楚亚马逊接下来打算在哪里开设Amazon Go无人便利店，尽管它一直在扩大自己的实体店网络，包括书店和去年收购的有机食品杂货零售商全食超市。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Amazon Go开业 贝佐斯身价暴增179亿元http://news.zol.com.cn/676/6760594.html