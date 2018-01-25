【中关村在线新闻资讯】1月25日消息，有关百度旗下的爱奇艺与国外知名流媒体平台Netflix之前的传闻最近呈现出愈演愈烈的趋势。参加世界经济论坛的百度总裁张亚勤在接受CNBC采访时表示，百度与Netflix之间将会有更多的交易。



百度方面再次暗示：将把Netflix内容引进中国（图片来自于baidu）

张亚勤提到，内容部门的同事正在致力于把Netflix优秀的内容带到中国。原始内容正在成为爱奇艺与其他企业的关键区别，因此他们将继续投资于此。之前，百度的核心业务更多的放在了广告上，去年已经将投资重点放在人工智能，无人驾驶汽车和视频流。

本月中旬的时候，外媒汤森路透旗下IFR报道，百度旗下流媒体视频服务爱奇艺已秘密在美国提交了IPO（首次公开招股）申请，融资约10亿美元。对此消息，爱奇艺方面拒绝置评。

外媒援引消息人士说法，爱奇艺IPO可能会在今年第一季度末或第二季度初完成。其实早在2017年9月，彭博社就援引两位知情人士说法，爱奇艺计划最早于2018年在美国IPO，届时的估值可能超过80亿美元。

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