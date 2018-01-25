【中关村在线新闻资讯】1月25日消息， 三星上半年旗舰机Galaxy S9何时发布是人们主要关心的一个问题。最近互联网上传出一张三星相关的时间表，这其中显示三星新品发布会将会在2月26日召开，与巴塞罗那MWC大会的时间非常接近。





传三星S9发布会时间已确定：下月底召开（图片来自于weibo）

时间表上显示，这次新品发布会上的时间为三个半小时，是从当地时间的下午三点开始。如果换算到北京时间的话，此次发布会将会从晚上十点开始，一直持续到转天凌晨一点半。这也意味着许多关心三星的用户又要熬夜了。

此前三星电子中国区总裁权桂贤在接受采访时表示，Galaxy S9在中国地区的售价很有可能成为全球最低。 权桂贤认为，为了优待中国用户，虽说手机的不少物料都在上涨，但S9在国内定价会是全球范围内最低的。由此可以看出，三星希望价格下降之后可以进一步促进S9在国内的大卖。这款手机将搭载骁龙845处理器，也是他的一个重要亮点。

有传言显示，三星Galaxy S9将采用一块5.8英寸的显示屏，同时搭载了高通骁龙845处理器。这款手机背部已经搭载1200万像素单摄像头，光圈最高为F/1.5，支持超级慢动作视频拍摄，前置摄像头为800万像素。该机存储组合为4GB RAM+64GB ROM，支持无线充电。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传三星S9发布会时间已确定：下月底召开http://news.zol.com.cn/676/6760486.html