新冠疫情对经济影响有多大 竟是2008年全球金融危机4倍

提起2008年次贷危机，相信经历过的人还心有余悸。但是跟如今肆虐全球的新冠疫情相提并论，2008年的金融危机也可以说是小巫见大巫了。根据目前权威数据统计来看，已经爆发一年的新冠危机共计造成2.55亿个工作岗位的损失，危害是2008金融危机的四倍。



联合国国际劳工组织（ILO）

这份数据来自联合国国际劳工组织（ILO）的1月25日公布的最新研究，因此具有了一定的权威性。在众多的行业当中，餐饮服务业遭受的打击最大，岗位损失超过20%。这一点其实跟我们身边的实际情况比较符合，很多餐厅都没有扛过这次疫情的冲击。

如果从行业角度来看，大量实体经济因为新冠疫情遭受了毁灭式的打击。不仅仅是餐饮业，旅游业，零售业，但凡是需要人与人密集接触的行业均遭受了致命的打击。但是信息、通信和金融业的就业人数比去年第二和第三季度有所增加，复苏也更为明显。



新冠疫情致使很多人面临失业

“这是自1930年代大萧条以来，世界上最严重的危机。其影响远大于2009年的全球金融危机。”国际劳工组织总干事盖伊·莱德在报告中说，尽管趋势表明2021年经济将有一定程度的复苏，但复苏的轨迹“脆弱且高度不确定”，至少目前还看不到太多的希望。

而在这场浩劫当中，受伤害最深的反而是那些年轻人和职场女性。根据这份报告指出，24岁以内的年轻群体在工作中受到的影响最大，有8.7%失去了工作，这一比例在更年长的群体中为3.7%。另外女性失业率5%，而男性则为3.9%。

面对近百年来最大的经济危机，我们都是亲历者，希望疫情的阴霾早日散去，让整个世界从新回到上升的轨道。

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