微信PC版适配国产操作系统 支持龙芯鲲鹏麒麟等国产CPU

统信UOS是目前关注度比较高的国产操作系统之一，虽然很多人对其底层基于Linux开发颇有微词，但目前早已证实基于Linux开发可以实现自主可控。随着统信UOS的名气越来越大，对其进行适配的软件也越来越多，微信桌面客户端研发完成并上线统信UOS应用商店。



微信PC版适配国产操作系统

据悉，微信（统信 UOS 版）支持 AMD64、ARM64、MIPS64 等 CPU 架构，支持龙芯、鲲鹏、海思麒麟、兆芯、海光、飞腾等平台，一键安装，无需再开白名单，原生体验，痛快畅聊。这个版本的微信客户端就是Linux原生版本，体验更加出色。

微信是目前跟我们每个人高度绑定的应用，随着微信提供对Linux的原生支持，不仅仅是统信UOS，越来越多基于Linux开发的国产操作系统都将因此受益。目前统信UOS应用商店已经具备大量优质应用，其应用生态足以满足一般家用和办公需求。



支持多种国产CPU平台

而谈到统信UOS，很多人都知道这是以前小有名气的Deepin“换壳”而来，其背后统信软件是包括中国电子集团（CEC）、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点在内的多家长期从事操作系统研发的核心企业整合成立的一家新公司。

没有操作系统的支持，再强大的硬件也是一堆废铁。尤其近年来美国在科技领域屡屡实施断供、封禁的大背景下，Windows 10又存在严重的“后门”隐患，因此完全自主可控的国产操作系统对于国内政商、科研、军事等诸多领域的必要性无需多言。



统信UOS的出身一直是争议

尽管统信UOS的Linux出身至今仍遭到人们的质疑，它到底能不能算是国产操作系统，统信UOS采用了Linux内核不假，但基于内核仍需要大量的开发和适配工作，软硬件生态也需要付出心血和金钱进行培育。并且肉眼可见的是，其生态确实在逐渐强大。

英雄莫问出处，只要能够达到自主和可控两大核心诉求，完全可以将其称之为国产操作系统，您说呢？

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