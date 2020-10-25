iPhone 12手机壳也要MFi认证 苹果这把磁吸玩的溜

iPhone 12的到来引入了MagSafe磁吸无线充电模块，可以在无线充电时通过手机背部的一圈磁铁来跟无线充电器进行吸合定位。有消息称日苹果正式开放了iPhone 12系列MagSafe保护壳的MFi认证，也就是说以后iPhone 12的磁吸手机壳都要MFi认证，苹果必然大赚。



iPhone 12手机壳也要MFi认证

很多用户第一次知道MFi认证应该是在苹果Lightning接口数据线上，只有符合苹果MFi认证的第三方产品才可以正常使用，否则会出现提示，甚至无法使用。目前MFi认证多见于苹果的Lightning数据线以及Apple Watch磁吸无线充电器等产品。

据充电头网报道称，MFi认证企业从即日起便可向苹果代理商安富利购买iPhone 12保护壳磁吸模组，模组报价得以首次曝光，模组单价3.4美元（合计人民币约22.7元），购买50套模组的交期为一周。换句话说，每个符合MFi认证标准的手机壳成本至少增加3.4美元。

依靠MFi认证的Lightning接口数据线，苹果早已赚得盆满钵满。从这方面来看，不得不佩服苹果的布局有多么深远。仅仅是增加了一个磁吸无显示充电模块，就已经布局好了如此深远的商业模式。此刻回头再看，苹果不提供充电器的真实原因仿佛昭然若是了。

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