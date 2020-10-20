iPhone12系列屏幕维修价格公布：iPhone 12买得起修不起

手机无外乎三大总成，屏幕、主板、以及外壳，在玻璃外壳成为主流的今天，真是坏哪个都是修不起的节奏。尤其是iPhone 12采用了更高科技的玻璃，那维修价格果然没有让人“失望”。目前苹果官网公布iPhone12系列屏幕维修价格公布，2149元起！



iPhone12系列屏幕维修价格公布

iPhone 12的火热抢购程度，再度成为了人们热议的话题。但是对于很多人来讲，iPhone 12虽然没买得起，但未必修得起。因为自iPhone 12时代以后，换屏的价格再次出现近乎翻倍式的增长。下面iPhone12系列屏幕维修价格公布，大家可以感受下！



iPhone12系列屏幕维修价格公布

为什么说iPhone 12买得起修不起呢？其实苹果官方24期免息以及其他渠道的免息分期购机计划让很多预算并不充足的人可以体现享用的iPhone，算下来每月仅需二三百元就可以轻松拥有iPhone 12，这让很多学生党和收入不高的人群也可以轻松拥有。

但是问题来了，苹果iPhone的官方配件维修价格一直是十分昂贵的。和其他手机一样，，iPhone整机及所含附件自原始购买之日起享有1年保修期，但使用不当等原因导致手机受损则不在iPhone的保修范围之内，需要用户自行承担费用，比如作为常见的碎屏。

目前苹果官方给出了iPhone 12系列换屏的价格，iPhone 12和iPhone 12 Pro的屏幕需要2149元，这个价格跟iPhone 11 Pro的屏幕更换价格是相同的，而iPhone 11的屏幕更换价格为1499元。怎么样，随随便便刷一下就是2000多大洋，你是否心疼呢？



iPhone12系列屏幕维修价格公布

不过大家也不必过分的担心，其实目前手机在设计时都会考虑到抗摔的能力，并需要经过跌落测试。以小编自己的实际体验为例，以前iPhone 8 plus刚换玻璃外壳时也有类似的问题，不过后来每天都咔咔的摔也就习以为常了，除非特别暴力一般都能抗住。

如果您实在害怕的话，可以考虑购买碎屏险或者AppleCare +服务。目前iPhone 12和iPhone 12 mini机型的AppleCare +服务国行售价为1398元，而适用于iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的售价为1798元。嗯，也是一笔不小的开支啊！

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