iPhone 12终于解决信号差难题 高通X55基带外加天线升级

过去数代iPhone因为采用intel基带而导致信号差的问题被用户广为诟病，尽管有很多玩家通过测试表明iPhone的天线设计更有问题，但intel基带信号差这个锅算是一直背了下去。而iPhone 12之所以被如此热切关注，很大一部分原因在于它重新采用高德基带。

相信昨天很多网友已经在抖音平台刷到了iPhone 12首拆的视频，其中一个重要的变化就是iPhone 12的主板相较此前变大了很多，而且受限于内部空间变成了L形。其中一颗很大的芯片引起了网友们的关注，这就是高通骁龙X55基带。



高通X55基带外加天线升级

骁龙X55采用了7nm工艺，能够提供调制调节器到天线的完整解决方案，产品支持毫米波和sub-6GHz的的5G网络连接，其中包括FDD和TDD网络，独立和非独立等多种网络信号。

另外产品还支持LTE 4G和遗留模式，这种状态下无论所在区域支持何种网络信号，搭载高通5G调制解调器骁龙X55都可以稳定连接。

对于高通X55基带，不少安卓用户也应该清楚，目前不少骁龙865机型中，都是内置这个基带，所以信号水平会保持一致。

而在iPhone 12发布会当晚，嘉宾介绍iPhone 12时也表示其天线部分通过了优化设计，可以保证信号的接受和发送更为出色。

高通基带外加天线加强，看来被诟病数年的iPhone信号差的问题，终于要被解决了。通过高通X55基带苹果iPhone 12一次性解决了5G和信号两大问题。

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