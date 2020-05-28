中关村在线消息：北京时间5月28日消息，近日知名统计机构AdDuplex对外发布了最新的电脑市场情况。Windows 10 v1909的占比市场份额已达到36.4%，同时Surface Pro 4仍然是市场上最受欢迎的Surface设备，份额达到了16.55％。



最受欢迎的Surface设备是什么？仍然是Surface Pro4

AdDuplex认为，Surface设备存在更新换代迟缓的现象，Surface Pro 4仍然是市场上最受欢迎的Surface设备就是一个最好的例子。与之相对应的是，微软新推出的Surface Book 3产品占据了0.18％的市场份额。

本月初的时候，微软正式对外公布了 Surface Book 3 系列笔记本电脑，包括13英寸和15英寸两款，搭载了十代酷睿处理器，最高可选英伟达Quadro RTX显卡。这款笔记本性能比Surface Book 2高出50%，电池续航时间最长可达17.5小时。Surface Book 3的起售价为1599美元，已经于5月21日正式开售。

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