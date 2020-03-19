    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 11s（全网通）

    iPhone 12 Pro最新渲染图曝光 梦回iPhone 5时代

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据此前消息，苹果明年将要发布iPhone 9iPhone 12系列的4款新机，其中iPhone 9应该会在近期直接上架官网，而iPhone 12系列则会在9月发布。近日，有外媒曝光了一组关于iPhone 12 Pro的最新渲染图。

    iPhone 12 Pro最新渲染图曝光 梦回iPhone 5时代
    iPhone 12 Pro系列最新渲染图

    根据图片显示，iPhone 12 Pro系列将继续保持iPhone 11 Pro系列的整体设计，正面依然为刘海显示屏，后置相机也同样继承了前代的三摄方案。值得注意的是，这款机模的中框采用了类似iPhone 5时代的设计，整体线条较为硬朗。

    iPhone 12 Pro最新渲染图曝光 梦回iPhone 5时代
    iPhone 12 Pro系列依然配备后置三摄

    据此前消息，iPhone 12 Pro配备6.1英寸OLED屏幕，屏幕刷新率为120Hz，后置相机为16MP三摄，前置则为12MP单摄+3D ToF镜头；搭载A14处理器，提供6GB内存规格；机身内置3100mAh电池，支持FaceID、5G（毫米波）、IP68级防水以及无线充电，配备USB C数据线，预计售价为999~1099美元（约7043~7748元）。

    iPhone 12 Pro Max配备6.7英寸OLED屏幕，屏幕刷新率为120Hz，后置相机为16MP三摄，前置则为12MP单摄+3D ToF镜头；搭载A14处理器，提供6GB内存规格；机身内置4000mAh电池，支持FaceID和屏下指纹识别、5G（毫米波）、IP68级防水以及无线充电，配备USB C数据线，预计售价为1099~1199美元（约7748~8453元）。【7402876】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 12 Pro最新渲染图曝光 梦回iPhone 5时代http://news.zol.com.cn/740/7402876.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/740/7402876.html report 1051 中关村在线消息：据此前消息，苹果明年将要发布iPhone 9和iPhone 12系列的4款新机，其中iPhone 9应该会在近期直接上架官网，而iPhone 12系列则会在9月发布。近日，有外媒曝光了一组关于iPhone 12 Pro的最新渲染图。iPhone 12 Pro系列最新渲染图根据图片显示，iPhone 12 ...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：iPhone 12 Pro渲染图曝光
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错