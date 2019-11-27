全球IPv4地址耗尽意味着什么 IPv6又是怎么一回事

2019年11月26日，是人类互联网时代值得纪念的一天，全球43亿个IPv4地址今日正式耗尽，我们即将向IPv6时代迈进。全球IPv4地址耗尽到底是怎么回事，全球IPv4地址耗尽后对我们有什么影响，IPv6又是什么？本文将问你解答清楚。



全球IPv4地址耗尽，迈入IPv6时代

其实当全球IPv4地址耗尽的这一刻，IPv6早就已经进入了我们的生活。很多细心的用户可能会发现，就在很多APP开屏的界面，会标注已经支持IPv6技术。

在全球IPv4地址耗尽之前，中国信息通信研究院CAICT今年9月曾发布数据称，截至今年5月，中国IPv6活跃用户数达3.11亿。其中，在视频应用方面，爱奇艺活跃用户达1.78亿，优酷活跃用户达1.20亿，腾讯视频活跃用户达6000万。

那么说到底，IPv6到底是什么呢？跟已经耗尽的IPv4地址又有什么关系呢？我想我们还是先从IP地址这个概念说起吧。"互联网之父"文顿·瑟夫在1977年创建互联网通信协议"IPv4"，让全球电脑可以互相连线。



IPv6的优势

全球IPv4地址耗尽，其实就是IP地址用完了。家里有路由器的都知道，一般输入“192.168.0.1”就会打开路由器的管理界面，这一串数字就是IP地址。只不过这是你家路由器和电脑、手机、电视机、平板电脑等任何一个可联网设备之间组成的局域网。

全球IPv4地址耗尽，意思就是全球联网的设备越来越多，“这一串数字”不够用了。IP地址是分配给每个联网设备的一系列号码，每个IP地址都是独一无二的。由于IPv4中规定IP地址长度为32位，现在物联网的快速发展，使得目前IPv4地址已经告罄。

截止到今年6月份，我国固网网民数是7.51亿，移动互联网用户7.24亿，但IPv4地址是3.3845亿个，我国平均每个固网网民人均IPv4地址只有0.45个。所以咱们家里的电脑和手机一般都是运营商分配的不固定IP地址，想要获得一个固定的IP其实成本很高的。

那IPv6又是啥，跟IPv4有啥区别呢？



IPv4和IPv6的区别

IPv4中规定IP地址长度为32位，而IPv6采用128位地址长度，可以保证地球上每平方米分配1000多个地址。出自之外，IPv6还考虑了在IPv4中解决不好的其它问题，主要有端到端IP连接、服务质量（QoS）、安全性、多播、移动性、即插即用等。

打个比方，就好比咱们的机动车号牌，早间年买车都是纯数字的老号，后来机动车保有量增加了，数字不够用了，就加上了字母。再后来电动车出现了，又增加了一位，位数都变多了。其实对于我们普通人来讲，IPv4和IPv6或许就是这么简单的差别。

当然，这些高深的互联网技术作为用户层面来讲，其实是完全不需要深入了解。全球IPv4地址耗尽，其实对我们来讲也是完全无感的。全球IPv4地址耗尽其实对我们普通用户影响不大，更多是网络技术、运营商，以及互联网应用开发者的事情~

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