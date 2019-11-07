IDC发布5G手机出货报告 中国5G市场进入走量时代

随着三大运营商正式公布5G套餐资费，中国正式步入5G时代。相比5G套餐，其实各大厂商的5G手机要来的更早一些。根据权威数据统计机构IDC发布的2019年第三季度中国5G手机市场数据来看，采用高通骁龙芯片方案的手机独占中国5G市场9成份额。



2019年Q3中国5G手机市场厂商份额

根据IDC数据显示，截至9月，5G手机整体出货量约48.5万部。vivo在当月共发布两款5G机型，其中IQOO Pro 5G更是打出了3798元的起售价，成为迄今价格最实惠的5G手机。正是因为vivo激进的定价策略，vivo在国内首批5G手机市场独占超半数份额。

通过对这份数据的深入研究发现，vivo、三星、小米、中兴，以及中国移动自有品牌的5G手机均采用了高通骁龙芯片方案，如果将这些品牌的份额汇总在一起，那么高通骁龙5G解决方案在中国首批5G手机市场份额将独占90.5%的份额。



5G手机市场价格及销量分布

根据价格及销量分布数据来看，目前已经上市的5G手机虽然都定位于旗舰级，但却对“旗舰级”的定位进行了更为细致的划分，其售价从450美元到700美元之上跨幅较大。小米、中兴、中国移动则主打“带量旗舰”的机型，而三星和华为则主打“高端旗舰”，vivo在因为共有两款机型，两者兼而有之。

如今各大品牌5G手机已经完成从树立形象到带量销售的过渡。在价格相差不大的前提下，5G手机也正在成为越来越多用户的首选。尤其是在vivo、小米等国产品牌相继发布4000元年内的5G旗舰手机，均采用高通骁龙5G方案，加速让5G手机真正实现“走量”。

而从5G芯片角度来看，高通骁龙因为合作厂商广泛，布局5G芯片时间较早，再次成为5G落地商用的引领者。高通骁龙5G芯片自2016年便已实现面向品牌商和运营商的商用测试，不仅成为全球首批5G手机的推动者，如今再次成为把5G手机推向主流的倡导者。

整体来看，随着5G手机的价格越来越亲民，5G套餐的资费价格也实现了“平滑过渡”，因此中国的5G市场正式宣告进入实际“走量”时代。

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