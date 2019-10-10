    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    OPPO手机OPPO Reno Ace（全网通）

    OPPO Reno Ace入网工信部 骁龙855 Plus+65W快充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，预热已久的OPPO Reno Ace将在成都正式发布。目前该机已在国内工信部取得入网许可，并公布了该机的证件照和参数信息。

    OPPO Reno Ace入网工信部
    OPPO Reno Ace工信部证件照

    工信部数据显示，OPPO Reno Ace正面将采用一块6.5英寸AMOLED的屏幕，分辨率为2400×1080。据之前消息，这款屏幕还将支持90Hz的刷新率和135Hz的触控采样率，并支持新一代的屏下指纹识别技术。

    OPPO Reno Ace入网工信部
    OPPO Reno Ace搭载骁龙855 Plus处理器

    配置方面，OPPO Reno Ace搭载了高通骁龙855 Plus处理器，提供8GB、12GB内存与128GB、256GB存储空间可选，运行Android 9.0系统，机身内置1950mAh双电芯电池，最高支持10V/6.5A（65W）的充电功率。

    拍照方面，OPPO Reno Ace搭载了后置四摄相机，规格分别为4800万主摄+1300万变焦+800万超广角+200万人像镜头，支持OIS光学防抖，并支持OIS+EIS双重视频防抖；前置相机则为1600万像素

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO Reno Ace入网工信部 骁龙855 Plus+65W快充http://news.zol.com.cn/728/7288409.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/728/7288409.html report 739 中关村在线消息：今日，预热已久的OPPO Reno Ace将在成都正式发布。目前该机已在国内工信部取得入网许可，并公布了该机的证件照和参数信息。OPPO Reno Ace工信部证件照工信部数据显示，OPPO Reno Ace正面将采用一块6.5英寸AMOLED的屏幕，分辨率为2400×1080。据之前消息...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：OPPO Reno Ace入网工信部
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    OPPO Reno Ace相关文章

    充电有惊喜：OPPO Reno Ace发布会10月10日见Reno Ace发布会倒计时1天 新机不仅拥有价格惊喜OPPO Reno Ace发布时间确定 高颜新机值得期待OPPO Reno Ace配置售价全曝光 3699元起售65W超级闪充 OPPO Reno Ace新品发布会直播

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品