OPPO Reno Ace入网工信部 骁龙855 Plus+65W快充

中关村在线消息：今日，预热已久的OPPO Reno Ace将在成都正式发布。目前该机已在国内工信部取得入网许可，并公布了该机的证件照和参数信息。



OPPO Reno Ace工信部证件照

工信部数据显示，OPPO Reno Ace正面将采用一块6.5英寸AMOLED的屏幕，分辨率为2400×1080。据之前消息，这款屏幕还将支持90Hz的刷新率和135Hz的触控采样率，并支持新一代的屏下指纹识别技术。



OPPO Reno Ace搭载骁龙855 Plus处理器

配置方面，OPPO Reno Ace搭载了高通骁龙855 Plus处理器，提供8GB、12GB内存与128GB、256GB存储空间可选，运行Android 9.0系统，机身内置1950mAh双电芯电池，最高支持10V/6.5A（65W）的充电功率。

拍照方面，OPPO Reno Ace搭载了后置四摄相机，规格分别为4800万主摄+1300万变焦+800万超广角+200万人像镜头，支持OIS光学防抖，并支持OIS+EIS双重视频防抖；前置相机则为1600万像素。

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