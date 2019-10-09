OPPO Reno Ace配置售价全曝光 3699元起售

中关村在线消息：OPPO将于10月10日正式发布全新的旗舰手机——Reno Ace。此前该机已正式开启预约，日前有网友在微博爆料了该机的具体参数和售价信息，起售价为3699元。



OPPO Reno Ace全部信息曝光

根据表格中的信息来看，OPPO Reno Ace的配置与之前爆料的消息基本一致，其正面将采用一块6.5英寸的AMOLED水滴屏，支持新一代屏下指纹识别，屏幕刷新率为90Hz，触控采样率为135Hz，分辨率为2400×1080。



OPPO Reno Ace采官方渲染图

核心方面，OPPO Reno Ace将搭载高通骁龙855 Plus处理器，提供最低8GB+128GB存储组合，且全系标配UFS 3.0闪存，内置4000mAh双电芯电池，支持最高65W超级闪充技术。此外，还支持杜比全景声+双立体扬声器、线性马达、双重散热系统等多项特性。

拍照方面，OPPO Reno Ace的后置相机采用了四摄方案，规格分别为4800万主摄+1300万变焦+800万超广角+200万人像镜头，支持OIS光学防抖，并支持OIS+EIS双重视频防抖；前置相机则为1600万像素。

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