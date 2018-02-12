早报：华硕ZenFone5设计图流出 全面屏+后置指纹

【科技早餐】

●华硕ZenFone 5设计图流出：全面屏+后置指纹

此前，华硕曾缺人他们将于2月28日凌晨2点30分发布新一代ZenFone系列智能手机。就在近日，外媒WinFuture带来了华硕ZenFone 5渲染图，如图所示，华硕ZenFone 5采用了类似iPhone X的刘海屏造型，背部配备双摄像头，呈竖形排列，和iPhone X一致，同时配有背部指纹识别，而且从渲染图来看，新机采用的是玻璃材质。



华硕ZenFone 5设计图流出：全面屏+后置指纹（图片来自于weibo）

Zol点评：各家旗舰机已经把全面屏作为了标配，而刘海也越来越多。

【行业热闻】

●中消协回应海淘争端：不会改变已发布报告

上周的时候中国消费者协会发布通告，公布对来自多家网购平台的海淘商品“验货”情况。此后，网易考拉、聚美优品等平台相继发布回应，称商品只是来自海外，不是“假货”，一时引发争议。4天过去，对此，中国消费者协会相关负责人对新京报记者表示，所有的信息在7日的报告中已经公布，没有任何改变。

●1月国内手机市场出货3906.4万部 开年就下滑

中国信息通信研究院日前发布了《2018年1月国内手机市场运行分析报告》，报告显示我国今年1月份手机出货量达到3906.4万部。数据显示，2018年1月国内手机市场出货量达到3906.4万部，同比下降16.6%。其中智能手机出货量为3628.2万部，同比下降19.4%，Android手机出货量达到2945.7万部。【点击详情】

●传魅族15有3款新机:或配Exynos 8895处理器

据GinzChina.it报道，本次魅族一共准备了三款新机，除了魅族15、魅族15 Plus外，还有魅族15 Lite。魅族15和魅族15 Plus定位旗舰，魅族15 Lite定位中端。关于该机的发布时间，此前魅族高级副总裁杨柘透露，魅族下一代旗舰将在春季发布。【点击详情】

●比特币中国出让100%股权：交易信息未透露

近日比特币中国股东之一杨林科在接受采访时表示，比特币中国正在进行股权转让的工作。此次股权转让的比例是100%，同时，比特币中国的四大重要股东也将全部清仓股份套现。【点击详情】

●传Switch版精灵宝可梦本地化开始：今年内发售

近日有传言显示，《精灵宝可梦》的制作商Pokemon Company已经开始准备《精灵宝可梦》系列新作的本地化工作。此次进行招聘的部门是Pokemon Company针对欧洲地区进行的。【点击详情】

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【科技杂谈】

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