【中关村在线新闻资讯】2月12日消息， 近日比特币中国股东之一杨林科在接受采访时表示，比特币中国正在进行股权转让的工作。此次股权转让的比例是100%，同时，比特币中国的四大重要股东也将全部清仓股份套现。



比特币中国出让100%股权：交易信息未透露（图片来自于谷歌）

杨林科提到，李启元、光速资本、黄啸宇和他都将抛售手中的股份，不过这次股份出售的价格将不会达到百亿元，而杨林科也没有透露交易的具体细节。去年年底的时候，比特币中国交易平台已经停止进行交易。

此前，比特币中国CEO及联合创始人李启元在接受采访时表示，尽管中国相关部门对于比特币在国内市场的交易是一个封禁的状态，不过在他看来，比特币在中国的解禁也只是一个时间问题。

李启元认为，这个世界上没有什么事情是永久的，因此很有可能过不了多久国内就会重新研究并发放比特币交易的拍照。不过，李启元并没有给出比特币解禁的时间表。在他看来，政府和监管部门越是试图对比特币施加压力，比特币的灵活性就越强，这对于比特币的解禁是一个比较有利的事情。

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