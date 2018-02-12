【中关村在线新闻资讯】2月12日消息， 近日有传言显示，《精灵宝可梦》的制作商Pokemon Company已经开始准备《精灵宝可梦》系列新作的本地化工作。此次进行招聘的部门是Pokemon Company针对欧洲地区进行的。



传Switch版精灵宝可梦本地化开始：今年内发售（图片来自于推特）

据了解，爆料人Pixelpar提到此次的Nintendo Switch版本的《精灵宝可梦》本地化工作将会在今年4月到6月完成，同时这款游戏将会在今年年内上市。不过在上一次的任天堂的财报补充说明之中，并没有提到这款游戏的具体发售时间。

上个月底的时候，任天堂正式发布了新一季度的财报，财报中任天堂表示，Nintendo Switch主机在全球已经售出了1486万台。同时，这款全球大卖的主机也售出了5257万份软件。

除了主机销量之外，任天堂也公开了一批重点游戏的销量。其中，任天堂看家大作《超级马力欧：奥德赛》售出了907万分，而12月年末商战中发售的《异度神剑2》则售出了106万份，在整个系列中也属于一个不错的成绩。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传Switch版精灵宝可梦本地化开始：今年内发售http://news.zol.com.cn/678/6782757.html