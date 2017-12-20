早报:贾跃亭筹钱又闹乌龙 比特币崩盘风险陡增

【科技早餐】

●又是乌龙？传贾跃亭的FF仍未筹到“续命钱”

根据经济观察网记者报道，从FF美国的一位公关负责人处独家获悉，目前FF的融资仍未成功，“我们还在等消息。”而伴随着FF资金的耗尽，FF的命运仍是未知。在此前，无论是印度塔塔集团还是香港“小巨人”李泽楷，都曾传出投资乐视汽车相关业务的“绯闻”，但最后都一一被各方否认，而这也被视为贾跃亭及其团队为筹措资金所采取的造势“技巧”。

Z点评：面对信用透支的贾跃亭，还有烧钱无底洞的FF，没有哪个投资机构敢冒风险。



传贾跃亭的FF仍未筹到“续命钱”（图片来自baidu）



【行业热闻】

●iPhone印度市场份额不足3% 苹果怒撤主管

苹果撤掉了印度市场经理Sanjay Kaul，任命Michel Coulomb为印度市场销售总监，希望能挽救苹果在印度的颓势，闯出一番天地。不过即便是撤掉主管，苹果在印度智能手机业务仍旧困难重重。上周印度将手机的进口税从10%提高到15%。受此影响，iPhone也涨价了。



●崩盘前奏？比特币网创始人已清空所持比特币

Bitcoin.com是世界上最大的比特币交易网站之一，由于今年比特币的价格走势激增，这个网站的业务也得到了大幅增长。但是，Bitcoin.com的创始人兼CTO埃米尔-奥登博格却“已经出售了手中所有的比特币，转而持有比特现金（Bitcoin Cash）。”

●苹果明年2月13日举行年度股东大会：地点ApplePark

苹果已经确认，将2月13日定为年度会议的正式日期。地点在苹果新园区（Apple Park）的史蒂夫·乔布斯剧院举行。投票议题可能包括批准苹果董事会、高管薪酬计划、对会计师事务所的选择和股东提案。

●微信发布“民族资产解冻”类诈骗传销预防指南

微信发布“听说,有兆亿民族资产等你解冻?”一文，详解“民族资产解冻”类诈骗传销手法以及举报方式。知识点：“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性，一般打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子欺骗群众。目前，已落网的有“善心汇”、“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等传销组织。

●有钱人真多！数据：iPhoneX行货256G最抢手

据Apple Insider，RBC资本的Amit Daryanani称，iPhone X在中国的销量不可思议地强势，而且256GB的顶配比64GB的版本卖得好。【点击详情】

●日本财长不看好比特币：称其未被证明为可信货币

近日日本财务大臣麻生太郎在接受采访时表示，比特币目前还未被证明是一种可信的货币，同时它也很难被定义，因此日方会对比特币的发展重点关注。这已经不是第一个国家明确表态要重点关注比特币了。【点击详情】

●王健林：万达未来要大力发展人工智能

王健林表示将发展人工智能，进一步推动线上线下的融合，而且要大量实施。王健林表示消费分两种，一种是替代消费，简单来说就是购物，这种消费可以被电子商务快速取代；另一种是体验消费，例如理个发、唱个歌、看个电影等，这是网络无法替代的。【点击详情】

●魅蓝6s曝光：mBack键消失 或春节前发

魅蓝6s的指纹识别被移到了中框上，与索尼、Razer Phone的设计相似，不过它并没有和电源键合二为一，其电源键位于指纹识别模块上方。采用18:9比例，经典的腰圆形Home键已被砍掉，背部采用了全金属机身，而且右下角还有魅蓝的新Logo“mlbu”。

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