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    日本财长不看好比特币：称其未被证明为可信货币

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯12月20日消息，近日日本财务大臣麻生太郎在接受采访时表示，比特币目前还未被证明是一种可信的货币，同时它也很难被定义，因此日方会对比特币的发展重点关注。这已经不是第一个国家明确表态要重点关注比特币了。

    日本财长不看好比特币：称其未被证明为可信货币
    日本财长不看好比特币：称其未被证明为可信货币（图片来自于谷歌）

           麻生太郎认为，目前没有一个固定定义指明比特币是否是一种货币，因此对于比特币的监管就比较困难。比特币的种种迹象并不能称他为一种可信货币，因此日方仍旧需要比较慎重的对其进行观察。虚拟货币在中国等国家或被广泛应用，但在日本应用较少。日本更喜欢硬通货。

           本周，独立研究分析师罗尼•摩阿斯在接受采访时表示，比特币的价格并不会走向平台期，他的价格即将飙升至2万美元，同时继续攀升至40万美元也并非不可能。这已经不是罗尼第一次看好比特币的发展。

           其实夏天的时候，摩阿斯就曾经预测比特币会上涨至5000美元，而现在的成绩显然已经大大超出他的预计。摩阿斯认为，比特币的终极价格将会达到30万到40万之间。到了那个时候，比特币也将成为全球价值最高的货币。

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