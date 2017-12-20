有钱人真多！数据：iPhoneX行货256G最抢手

【中关村在线新闻资讯】12月20日消息，据Apple Insider，RBC资本的Amit Daryanani称，iPhone X在中国的销量不可思议地强势，而且256GB的顶配比64GB的版本卖得好。



iPhoneX行货256G最抢手

Daryanani认为，没有理由不相信苹果会交出一份满意的答卷，他预计当季营收会在840亿美元到870亿美元之间。目前，苹果单季营收的最高值在2016年Q4创下，为784亿美元。

不过也有机构PocketNow不认同这个观点，称华尔街证券公司Cowen&Co Ackerman在给投资人的一份备忘中写道，iPhone X的实际销售表现并未达到预期，主要原因还是售价太高。

目前苹果中国官网显示：前阵子还要等1-3天发货的iPhone X终于现货了，64G版本和256G版本均是有现货状态。早前消息称，苹果未来提高iPhone X的产能甚至削减了一部分iPhone 8/Plus的订单。

现货意味着iPhone X降价的开始，早在iPhone X大规模铺货后，一些第三方商家就已经开始降价促销了。从京东第三方商家给出的价格来看，64G版的苹果iPhone X已经跌到8000元以下，256G也即将跳水至9000元以下，这意味着明年就能更便宜买到了。

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