蔚来首款旗舰电动轿车曝光：续航可达900km 剑指特斯拉Model 3

特斯拉Medel 3进入中国以来获得巨大成功，除了最近呼声比较高的比亚迪汉之外，目前来看同价位的竞争者并不多。在造车新势力蔚来、小鹏、理想来看，销量一直遥遥领先的蔚来或许有实力对抗，不过蔚来ES6、ES8等多款车型热销均为SUV，轿车一直处于空白。



蔚来首款旗舰电动轿车曝光



蔚来首款旗舰电动轿车曝光

此前不久，蔚来曾发布消息称，将于1月9日发布旗下首款旗舰轿车，对手锁定为特斯拉Model 3等车型。而网络上曝光了一张蔚来旗舰轿车的专利图，新车的整体设计与蔚来ET Preview概念车保持高度一致，这或许就是剑指特斯拉Model 3的最终产品。





蔚来ET Preview概念车



蔚来ET Preview概念车

这款蔚来旗舰轿车专利图显示，新车的整体设计与蔚来ET Preview概念车保持高度一致，大灯组与概念车的设计有所差别，雾灯与大灯组相连接，营造出“泪眼大灯”的设计感。





蔚来首款旗舰电动轿车曝光

动力方面，蔚来首款纯电动轿车将是蔚来首款使用NT2.0平台开发的车型。其或将搭载150kWh NCM811镍钴锰电池包，续航车或将超过900km（NEDC标准）。



华为激光雷达

通过此前的预告图可以发现一个“彩蛋”，如果把蔚来这张预告图拉升，不难发现车顶的激光雷达，据悉将由华为提供。而此前华为也确实发布了车标激光雷达产品。

无论从品牌定位还是从产品力，以及目前曝光出的颜值来看，未来这款旗舰轿车完全已经具备了对标特斯拉Model 3的实力，加上比亚迪汉这种强悍的对手，新能源汽车大战其实才刚刚打响，胜负难分。

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