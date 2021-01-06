    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 汽车 > 正文

    蔚来首款旗舰电动轿车曝光：续航可达900km 剑指特斯拉Model 3

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    特斯拉Medel 3进入中国以来获得巨大成功，除了最近呼声比较高的比亚迪汉之外，目前来看同价位的竞争者并不多。在造车新势力蔚来、小鹏、理想来看，销量一直遥遥领先的蔚来或许有实力对抗，不过蔚来ES6、ES8等多款车型热销均为SUV，轿车一直处于空白。

    蔚来首款旗舰电动轿车曝光：续航可达900km 剑指特斯拉Model 3
    蔚来首款旗舰电动轿车曝光

    蔚来首款旗舰电动轿车曝光：续航可达900km 剑指特斯拉Model 3
    蔚来首款旗舰电动轿车曝光

    此前不久，蔚来曾发布消息称，将于1月9日发布旗下首款旗舰轿车，对手锁定为特斯拉Model 3等车型。而网络上曝光了一张蔚来旗舰轿车的专利图，新车的整体设计与蔚来ET Preview概念车保持高度一致，这或许就是剑指特斯拉Model 3的最终产品。

    蔚来首款旗舰电动轿车曝光：续航可达900km 剑指特斯拉Model 3
    蔚来ET Preview概念车

    蔚来首款旗舰电动轿车曝光：续航可达900km 剑指特斯拉Model 3
    蔚来ET Preview概念车

    这款蔚来旗舰轿车专利图显示，新车的整体设计与蔚来ET Preview概念车保持高度一致，大灯组与概念车的设计有所差别，雾灯与大灯组相连接，营造出“泪眼大灯”的设计感。

    蔚来首款旗舰电动轿车曝光：续航可达900km 剑指特斯拉Model 3
    蔚来首款旗舰电动轿车曝光

    动力方面，蔚来首款纯电动轿车将是蔚来首款使用NT2.0平台开发的车型。其或将搭载150kWh NCM811镍钴锰电池包，续航车或将超过900km（NEDC标准）。

    蔚来首款旗舰电动轿车曝光：续航可达900km 剑指特斯拉Model 3
    华为激光雷达

    通过此前的预告图可以发现一个“彩蛋”，如果把蔚来这张预告图拉升，不难发现车顶的激光雷达，据悉将由华为提供。而此前华为也确实发布了车标激光雷达产品。

    无论从品牌定位还是从产品力，以及目前曝光出的颜值来看，未来这款旗舰轿车完全已经具备了对标特斯拉Model 3的实力，加上比亚迪汉这种强悍的对手，新能源汽车大战其实才刚刚打响，胜负难分。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：蔚来首款旗舰电动轿车曝光：续航可达900km 剑指特斯拉Model 3http://news.zol.com.cn/760/7600993.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/760/7600993.html report 1190 特斯拉Medel 3进入中国以来获得巨大成功，除了最近呼声比较高的比亚迪汉之外，目前来看同价位的竞争者并不多。在造车新势力蔚来、小鹏、理想来看，销量一直遥遥领先的蔚来或许有实力对抗，不过蔚来ES6、ES8等多款车型热销均为SUV，轿车一直处于空白。蔚来首款旗舰电动轿...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    内容纠错