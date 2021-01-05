这就是你们抢不到的显卡 78张RTX 3080挖矿月赚7万元

PC游戏玩家可能是最悲催一种存在了，本身近些年PC端的游戏大作就越来越少，奈何好不容易发布了最新的游戏大作，却发现没有显卡可以买得到。上一次是抢不到GTX 1000系列，这一次RTX 3000系列则要伴随着一个更字，每一次都伴随着比特币的暴涨。





这就是你们抢不到的显卡

伴随着比特币冲破三万美元大关，各种币也风生水起，各种矿主再次重出江湖。RTX 3000系列所采用的的安培核心挖矿性能卓越，导致大量矿工涌入分流了大批库存。前不久使用78张RTX 3080搭建矿场的人也破案了，矿主是名叫Simon Byrne的老外。

快来看，这就是你们怎么也买不到的RTX 3080显卡。这个叫Simon Byrne的矿工联系媒体晒出了78张RTX 3080同时点亮后挖矿的壮观场面，RGB灯点缀下，可谓绚烂，Byrne还给自己的矿场起了名字“Berta 2”。



这就是你们抢不到的显卡

媒体粗略计算了矿场挖以太坊的收益，显卡的购入成本加上电费支出啊，各种七七八八的算法算力之类的，目前这78张RTX 3080每月的以太币毛收益12840美元，刨去电费大约是10674美元（约合6.9万元人民币），一年收入12.8万美元。

大约9.5个月可以将RTX 3080的采购成本覆盖，之后就是净赚了。如果以太币的价格在此期间水涨船高，赚钱的步伐就更快了。当然，如果现在币价就此崩盘，必然可能很久都无法收回成本了，因此投入挖矿也是风险系数极高的一种“赌博”的行为。



仿佛就是昨天

遥想当年各种矿卡和大功率电源论斤当废铁卖，仿佛就是昨天！

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