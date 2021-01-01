2020终于过去了，今天我们终于迎来了新生的2021年。作为宅年新年的第一波福利，日本电竞用具品牌bauhutte邀请了著名Coser伊织萌来代言产品。

当然，对于专业的电竞选手来讲，妹子什么的并不重要，还是让我们先来看看这把最新款的电竞椅。

日本电竞品牌bauhutte最近推出了电竞椅G-530& GX-530，这两款新品可以满足玩家玩游戏时的需求，通过专属的椅背靠垫和头部靠枕。座椅可以调整135度，并可以锁定适合的位置，让你能用最舒服的坐姿游玩娱乐。

此外，这两款电竞座椅还提供了加厚的支撑坐垫，提供舒适的乘坐体验，并且通过特殊材质保证了耐用性和透气度，不会烦闷和燥热。

更厉害的是，GX-530最大可调整为180度平躺的角度，让你打游戏累了也能轻松休息。