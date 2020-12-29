走出阵痛 迈向成熟：2020年度5G趋势报告

该如何评价2020年中国5G的发展状态，我们不妨先来看这样一组数据。



2020年内我国累计开通的5G基站达到69万个，今年1-9月，5G手机出货量大概为1.08亿部，已经有1.6亿个终端连接到5G网络；

2020年内我国5G手机市场获得蓬勃发展，5G手机新品已经下探至千元内价位，但目前大部分运营商最便宜的5G套餐售价在百元以上。



走出阵痛 迈向成熟

1.6亿个终端抢69万个基站，千元机用户能否消费得起百元以上5G套餐？诚然，我国的5G发展速度令世界瞩目，但仍无法跳过必经的阵痛期。基站少、覆盖低、资费高，皆是5G阵痛期典型特征。回顾2020全年，我们凭借中国速度加速走出阵痛，5G正迈向成熟！

01 组网：从重点城市到全国

2019年10月31日，中国正式开启5G商用时代。如今已经一年有余的时光过去了，三大运营商又交出了怎么样的答卷呢？纵观全球来看，5G基站总数在100万左右，而当前我国已经突破69万，这意味着我国5G基站拥有数已经占据全球总数一半以上。

尽管我国的5G网络覆盖情况在全球首屈一指，但是相对如此广袤的版图以及超16亿移动终端用户，5G基站的人均覆盖率和地域普及率其实仍处于较为初级的状态。据悉目前三大运营商组网状态来看，2020年内已经实现重点城市重点区域的良好覆盖。

没有基站覆盖何谈5G发展，中国移动董事长杨杰此前不就对外透露了中国移动5G建设最新进展，中国移动宣称2021年将基本实现全国市、县城区及部分重点乡镇5G良好覆盖。从重点城市重点地区到实现全国市县城区以及部分乡镇，5G覆盖正高速迈进中。

02 资费：价格大战一触即发

覆盖和资费是推进5G发展的两个重要环节，缺一不可。只有当5G用户越来越多逐渐分摊5G网络的建设成本，才能加速5G套餐的资费降低更加亲民。因此谈到5G套餐何时降价的问题，其实有回到了先有鸡还是先有蛋的这个老生常谈的问题上来。

其实任何一代通讯网络发展的初期都会存在这样的问题，而且毫无例外的是通过运营商和用户的合力才能形成趋势的逆转。尽管如今运营商官网的5G套餐仍是最低128元，尽管运营商取消了实惠的4G套餐，但其实5G资费的价格其实也在暗中开始松动了。

预计2021年5G套餐资费不会出现大幅降价，但会通过其他的形势来降低用户成本。截止2020年末已经有消息称有运营商通过优惠手段将5G套餐价格拉低至百元以内。也有的运营商通过宽带数字家庭套餐“免费”赠送一定流量5G流量，5G价格大战一触即发。

03 手机：价格到位芯片成熟

相对于5G组网以及5G资费，5G手机的发展其实更为超前。截止到2020年末，几乎在售的90%以上的手机支持5G功能，并且5G手机最低价格已经下探至1000元内。尤其是苹果iPhone 12发布更是引发了一度抢购潮，标志手机全面进入5G时代。

纵观5G手机在2020年的发展，可以用一句“先打价格，再谈成熟”来形容。2020年全年见证了5G手机从高端走向平民的价格趋势变化，但在2020年末我们终于迎来了苹果A14、华为麒麟900，以及骁龙875这些基于5nm制程工艺的新一代5G旗舰平台。

5nm 5G SoC标志着5G手机开始真正步入成熟，先进制程工艺除了能够提供更出色的性能表现之外，还能够抹平因5G速率提升带来的功耗徒增问题。由此5G手机将正式进入高速发展的成熟期，中国移动预测2021年5G手机销量将达2.8亿部，撬动万亿市场。

04 应用：仍待培育商用先行

是先有革命性5G应用，吸引用户升级到5G网络；还是拥有一定规模的5G用户，才能培育出跨时代的5G应用呢？这再次又回到了先有鸡还是先有蛋的这个老问题上来。这问题的答案其实仍受制于5G覆盖和5G资费这两大先决条件，现在谈还为时尚早。

但几乎可以肯定的是，曾经人们臆想中的5G前沿应用大多是伪需求和伪概念。假如人们有一天想要主动更换成5G手机和5G套餐，那一定是因为5G套餐的性价比更高，或者4G网络已经卡得无法忍耐。我们不妨放弃幻想，只要5G更快更值就已经足矣。

因此依托于普通民用领域的应用创新来推进5G发展并不现实，因为4G已经满足人们最基本的衣食住行的需求，而5G则只是锦上添花。或许从商业应用层面入手，将会成为推进5G发展为合理的切入点，因为这能够切实提升生产力或生产效率。

05 结束语：

我国5G发展仍存阵痛，之所以我们感受不深，是因为我国5G发展速度太快缩短阵痛，加速5G全面进入成熟期。在刚刚走过的2020年，我们加速实现了5G网络覆盖，5G手机质优价廉，5G资费也开始松动。回望2020短暂阵痛，2021必将杨帆起航。

2021-2025年，必将成为我国5G全面爆发期，拭目以待！

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