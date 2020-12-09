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    为何QQ企鹅要带红围巾 没想到真实原因这么辣眼睛

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    腾讯QQ作为即时通讯软件的鼻祖，其可爱的企鹅形象早已深入人心。很多细心的人观察发现，很多代版本的QQ企鹅形象中均有一个红色的围巾，那么为什么QQ企鹅要带红围巾呢？最近腾讯QQ官方在微博上回答了这个问题，答案却意想不到的辣眼睛。

    为何QQ企鹅要带红围巾 原来摘掉以后这么丑
    为何QQ企鹅要带红围巾

    腾讯QQ官方微博晒出一张图片，并调侃“这就是为什么鹅不摘红围巾的原因”。毫无疑问，要是没有这条红围巾作为装饰，企鹅的头和身体连成一片，脖子彻底看不到了，QQ企鹅的身材就像个“球”了，完全是丑到没朋友好吧，网友直呼辣眼睛。

    玩笑归玩笑，为什么QQ企业会有一条红围巾，其实真正的答案在《腾讯十年》这本书里有过交代。1999年10月，腾讯参加高交会时，腾讯主要创办人之一陈一丹找人做了一批陶瓷版的QQ企鹅，最早的QQ企鹅是黑白颜色，非常细长，但因为太瘦站不稳，所以制作公司就擅自做主将QQ做成了稍微胖胖的样子，还自作主张增加了一条围巾。

    为何QQ企鹅要带红围巾 没想到真实原因这么辣眼睛
    为何QQ企鹅要带红围巾

    没想到这个胖胖的企鹅在当时的高交会上大受好评，后来，腾讯就找来专业的设计公司，在此基础上再设计，QQ被设计师彻底催肥，脖子上围的黑围巾也改成了一条鲜艳的红围巾。如此说来再配上这幅回忆杀的图片，笔者貌似想起来初代QQ确实是个“瘦企鹅”。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/758/7582525.html report 998 腾讯QQ作为即时通讯软件的鼻祖，其可爱的企鹅形象早已深入人心。很多细心的人观察发现，很多代版本的QQ企鹅形象中均有一个红色的围巾，那么为什么QQ企鹅要带红围巾呢？最近腾讯QQ官方在微博上回答了这个问题，答案却意想不到的辣眼睛。为何QQ企鹅要带红围巾腾讯QQ官方微...
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