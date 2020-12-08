智能音箱行业为什么开衰 苹果也救不了行业

智能音箱行业为什么开衰

据目前智能音箱市场公布的数据来看，2020年起新品数量不足10个，销量也基于去年同期有着20%左右的下滑，智能音箱行业已经没有技术革新，产品也都处于停滞不前的局面，智能音箱行业为何开始萎靡了呢，原因如下：

现阶段产品音质堪忧

目前，智能音箱仍然有很多缺点。

对于智能音箱来说，它的音质要求肯定是第一需求，但目前的智能音箱主打“价格战”，很便宜的售价无法保证优秀的音质。而且市面上还有很多智能音箱更倾向于追求它的丰富多样的功能，同时为了降低成本，导致音质效果没办法得到保证，用户体验大打折扣。

无论它是否智能，音箱就是音箱，声音是用户最重要的考量范围。

智能音箱的功能过于单一

那么基于“智能”化的植入，目前的智能音响产品似乎也过于单一了。

AI音箱产品的智能化操作，完全依靠它本身的编程，而目前的智能音箱却不能进行相对复杂的指令，它只能和用户进行简单的对话，但它们的对话不夹杂着任何感情，导致用户在新鲜感消失后，使用频率会减少。





智能家居产品生态搭配不完善

很多的用户，购买的智能音箱都是单一体验式的，目前虽然有阿里、小米这样打造全套的智能家电生态，依托于智能音箱的对话进行全屋家电的操控。但绝大多数的智能音响产品仅仅支持家中极少数的家电产品，并且使用上有着众多不便，无法吸引用户在装修时更加深入的打造智能家居解决方案。

结束语：

智能音箱行业的衰落，始于技术的单一和产品实力的停滞不前，如果没有需求、如果没有根本性的革新，吸引不到用户，则毫无破局。

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