女孩每天狂奔踩点上班被老板拍下：奔跑吧，打工人！

在如今网络如此发达的今天，一个普通人或许会因为一件小事，而快速蹿红网络。比如今天火遍各大社交平台的一个短视频，女孩每天狂奔踩点上班被老板拍下，没先到引发全网的关注。有网友戏称：奔跑吧，打工人！其实在调侃背后彰显出工薪阶层的不易。



女孩每天狂奔踩点上班被老板拍下

女孩每天狂奔踩点上班被老板拍下事件，源自新疆乌鲁木齐，一名狂奔去上班的女孩走红。视频中女孩为了踩点上班，一路狂奔冲到公司楼下，让不少网友直呼“不进国家队可惜了”。女孩每天狂奔踩点上班被老板拍下，没想到自己成为网络红人。



女孩每天狂奔踩点上班被老板拍下

据李女士自己介绍，因为家住得离公司比较近，再加上平时早上起床比较困难，所以每次上班都是踩着点到公司，在路上基本上都是一路奔跑。老板和同事就把她每天跑步上班的画面拍了下来，让她成了公司的“网红”。女孩每天狂奔踩点上班被老板拍下，原来如此。



女孩每天狂奔踩点上班被老板拍下

甚至为了拍她上班奔跑的视频，同事和老板还专门提前上班在窗台上等待。视频中女孩为了踩点上班，一路狂奔冲到公司楼下，让不少网友直呼“不进国家队可惜了”。

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