华为Mate 40和Mate 40 Pro区别在哪，买哪款更值？

10月30日，华为正式在国内发布Mate 40系列，网友们最关心的华为Mate40国内版价格揭晓。此次发布的华为Mate 40系列共有华为 Mat 40、华为 Mat 40 Pro、华为 Mat 40 Pro+，以及华为 Mat 40 Pro RS四个子型号共计9款配置，价格也从4999元覆盖到13999元，那么在众多型号中，又有哪款将会成为性价比最高的选择呢？



华为Mate40国内版价格揭晓

华为Mate40国内版价格揭晓之后，相信所有的科技媒体都对具体的配置和价格进行了详细的报道，我们这里边不再一一赘述。为了方便大家快速浏览，ZOL的小伙伴制作了这样一个快捷的表格，大家可以快速在里面查看到华为Mate40国内版价格以及配置。

首先我们需要进行区分的是华为Mate 40以及华为Mate 40 Pro这两个型号，他们在处理器方面存在着一些差异，前者为麒麟9000E后者为麒麟9000。这两款处理器虽然都同为5nm工艺，均选配Mali-G78图形图像处理器，只具体规格存在略微差异。



华为Mate40国内版价格揭晓：处理器差异

简单的说，麒麟9000采用的是24核心版本Mali-G78 GPU，而麒麟9000E则为22核心。此外，麒麟9000的NPU部分采用2个大核+1个微核的组合，麒麟9000E则为1个大核+1个微核的组合。打个比方，麒麟9000E就是麒麟9000的“青春版”。

显然，到了这个价为都是奔着旗舰去的，也许华为Mat0 40起售价格更便宜，实际销量可能会略高。但谈到性价比，而并非绝对的便宜，因此基于性能和完整度的考虑，笔者个人还是倾向于搭载麒麟9000的华为Mate Pro系列，再往上就要看自己的钱包了。



华为Mate40国内版价格揭晓：Pro系列更值

华为Mate40国内版价格揭晓，Mat0 40预算不足的用户，但多少有些遗憾，毕竟华为Mate系列至少要到了Pro版才能真正体会到更多技术的创新和顶级的性能。而在华为Mat0 40 Pro这三款配置中，其实给我们选择空间并不大，唯有6999元256GB值得选购。

具体原因有二，首先根据目前各大电商平台以及华为官方商场的首批预定信息来看，貌似华为Mate 40 Pro当中起售价6499元的128GB版本似乎并没有在列，可能这并非华为主推的型号，因此目前可以预定的最低配置和价格就是6999元的256GB版本。



华为Mate40国内版价格揭晓：128GB版本缺席

其次，目前视频时代128GB版本的容量确实有些比较局促了，至少用个一年半载就得清理内存。尤其是在未来5G时代，各种文件的体量和用量都会成倍增加，因此对于一款5G旗舰手机而言，256GB也是相对比较合理的配置，更符合性价比的需要。

至于华为Mate 40 Pro再往上的版本，其实更多是一种图腾象征般的存在，不仅购买的人极少，而且华为保时捷设计款历来供货也比较紧，因此劝您还是放弃吧。无论从什么方面来看，6999元的华为Mate 40 Pro 256GB版本都是最合适的高性价比之选。

华为Mate40国内版价格揭晓，那么您的选择是？

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