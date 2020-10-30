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    华为手机华为 Mate40 Pro（8GB/256GB/全网通/5G版/玻璃版）

    华为Mate40国内版价格揭晓 主销型号跟iPhone 12同价

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    10月30日，华为发布会在上海如期举行。本次发布会最主要的看点在于华为Mate 40系列国内版的价格。随着发布会接近最高潮，华为Mate40国内版价格揭晓，最低4999元的起售价格相比此前海外发布要良心很多，也获得了现场的一致欢呼。

    华为Mate40国内版价格揭晓 主销型号跟iPhone 12同价
    华为Mate40国内版价格揭晓

    不过值得关注的是，华为Mate40国内版价格揭晓之后，很多网友发现主销型号华为Mate Pro 128GB的价格已经达到了6499元，相比同为主销型号的苹果iPhone 12 128GB售价6799元已经非常接近，未来这两款机型在终端市场必将展开惨烈厮杀。

    华为Mate40国内版价格揭晓，具体情况大致如下：

    华为Mate40国内版价格揭晓 主销型号跟iPhone 12同价
    华为Mate40国内版价格揭晓：Mate 40系列

    华为 Mat 40 8GB+128GB：4999元

    华为 Mat 40 8GB+256GB：5499元

    华为Mate40国内版价格揭晓 主销型号跟iPhone 12同价
    华为Mate40国内版价格揭晓：Mate 40 Pro系列

    华为 Mate 40 Pro 8GB+128GB：6499元

    华为 Mate 40 Pro 8GB+256GB：6999元

    华为 Mate 40 Pro 8GB+512GB：7999元

    华为Mate40国内版价格揭晓 主销型号跟iPhone 12同价
    华为Mate40国内版价格揭晓：Mate 40 RS系列

    华为 Mate 40 RS 12GB+256GB：11999元

    华为 Mate 40 RS 12GB+512GB：12999元

    华为Mate40国内版价格揭晓 主销型号跟iPhone 12同价
    华为Mate40国内版价格揭晓：Mate 40 RS典藏版

    华为 Mate 40 RS 典藏版 12GB+512GB 红外测温功能：13999元

    那么回到开始的话题，华为Mate40国内版价格揭晓，同为主销型号的华为Mate 40 Pro 128GB和苹果iPhone 12 128GB究竟该如何进行选择呢？其实如果仅仅按照性价比和配置比较，显然华为更胜一筹，不仅是业界首个5G SoC，而且摄像更为强大。

    但在苹果iPhone面前将性价比似乎是说不通的，苹果强大的IOS生态，以及良好的体验向来是有口皆碑，况且在官方24期免息以及强大的保值率面前，即使预算并不充分的用户也能轻松购入，每月不足300元的免息分期基本跟白送一样，可谓诱惑满满。

    华为Mate40国内版价格揭晓 主销型号跟iPhone 12同价
    华为Mate40国内版价格揭晓：性能都给力

    至于实际性能方面，此前有网友曝光了苹果A14和华为麒麟9000的对比成绩，可以说是非常的接近了。不得不说，多年以来苹果A系列芯片在性能方面一直傲视群雄，如此微弱的差距令人感到意外，搭载麒麟9000的华为Mate 40 Pro表现不俗，两者都很出色。

    同样6000元+的价格，今年的手机旗舰您选华为Mate 40 Pro 128GB还是苹果iPhone 12 128GB？相信在华为Mate40国内版价格揭晓的那一刻，您已经有了答案。

    华为Mate40 Pro（8GB/256GB/全网通/5G版/玻璃版） 麒麟9000，88°超曲环幕屏，66W快充，50W无线快充，IP68级防水防尘，3D人脸识别

    华为Mate40 Pro（8GB/256GB/全网通/5G版/玻璃版） 麒麟9000，88°超曲环幕屏，66W快充，50W无线快充，IP68级防水防尘，3D人脸识别

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7553705.html report 1948 10月30日，华为发布会在上海如期举行。本次发布会最主要的看点在于华为Mate 40系列国内版的价格。随着发布会接近最高潮，华为Mate40国内版价格揭晓，最低4999元的起售价格相比此前海外发布要良心很多，也获得了现场的一致欢呼。华为Mate40国内版价格揭晓不过值得关注的是...
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