iPhone 12大降价就别想了 这些变化令苹果再硬三年

自10月23日苹果iPhone 12正式发售以来，围绕着“破发”与“加价”的话题与争议持续不断，可见“价格”正在成为民众新的关注焦点。综合目前种种的趋势变化来看，iPhone 12在短期内大幅降价可能性极低，iPhone 11降幅超过2000元的光景不在，iPhone 12以及其后续几代机型或将伴随着这些变化而一硬到底！



01 无意义的破发闹剧

iPhone 12破发成为科技圈最受关注的话题，然而很多人都是抱着“看热闹不怕事大”的心态去参与评论和转发。如果我们静下心来仔细关注本质，就会发现所谓的“破发”根本毫无意义，降价的是红色64GB这种非主流，热门的颜色、型号、配置不仅不降仍在加价。



iPhone 12破发实际意义不大

而从“iPhone 12破发”这场闹剧之所以如此受关注，其实人们潜意识里在等待的就是iPhone 12的降价。上代产品iPhone 11最高超过2000元的降幅让人们产生了惯性思维，但遗憾的是，如今趋势发生了变化，想要看到iPhone 12大降价几乎没有可能。

低于官方的渠道价向来就有，只是像iPhone 11那样大降似乎不太可能！

02 5G打开需求升势

iPhone 12之所以彻底打破了数年iPhone系列新机上市即破发的魔咒，其关键在于首次提供对5G网络的支持，这显然具有划时代的意义。但在这里必须强调的是，iPhone 12的热销是迎合了5G时代的起点，而非终点，也就是说真正的5G换机潮才刚刚开始。



5G需求令iPhone重回升势

就在数天前苹果发布最新财报显示，iPhone产品线营收重挫20%。但是在苹果公司CEO库克的脸上却看不到丝毫的愁容，因为这份财报的统计期在iPhone 12发售之前。库克放话，对公司的未来非常有信心，iPhone 12进入5G市场的时机很好，中国市场需求极大。

中国16亿移动用户不可能今年都换5G，未来几年都是红利期。

03 三年内或难见降价

至此大胆断言：未来三年内难见iPhone降价！因为iPhone 12的出现仅仅是打开了5G换机潮升势的开端，根据历代移动通讯网络大换代的经验来看，新世代通讯网络落地商用的前三年都是换机的“红利期”，很显然iPhone 12恰巧出现在手机行业扭转颓势的拐点。



后续几代iPhone至少香三年

另一方面，iPhone 12虽然补齐了5G最大的这块短板，但仍旧也留有一些遗憾。据悉明年的iPhone 13将会真正搭载5nm工艺的5G基带，从根本上解决5G带来的功耗发热问题，坊间早有“十三香”的传闻，由此可见未来数年持币待购者大有人在，iPhone不愁卖。

一代iPhone更比一代强，后续iPhone会跟随5G市场一起增长。

04 产能受限供需倒挂

本质上决定价格的是供需关系，即使iPhone 12的再强，如果产量过剩也会导致价格下降。而笔者之所以敢断言苹果iPhone未来三年难降价，另外一个主要因素就是苹果公司受制于产能的限制，短时间内很难满足全球市场的供应需求，市场供需关系产生倒挂。



富士康郑州工业园都污染加剧依然产能不够

库克透露会尽快解决产能问题，但很难给到任何预期。在iPhone 12发布后，苹果加紧推出iPhone 12 mini以及Pro Max版本。加之疫情导致电脑和平板需求激增，一众产品排队抢产能，甚至富士康产能暴增导致郑州空气污染严重都供不应求，短期很难供需平衡。

疫情影响绝非一两天，中国声场供应全球，产能不足一时难改善。

05 苹果高端独树一帜

苹果四季度财报显示：服务营收+16.3%，Mac 营收+29%，iPad营收+45.9%，虽然iPhone产品线砸出一个-20%的大坑，但相信iPhone 12很快会弥补甚至成为新的重大增长点。如今苹果公司正春风得意，旗下产品可谓款款爆款，iPhone 12降价纯属无稽之谈。



苹果iPhone将独揽国内果断市场

比苹果重拾升势更可怕的，是中国市场已经发生了趋势巨变。根据IDC、Canalys两大权威市调机构的数据显示，2020年三季度华为全球份额重挫22%。美国的封禁打压令华为高端产品面临无芯之痛，三星在国内又一蹶不振，未来苹果将在高端市场独树一帜。

小米转型高端有成效，但在5000元以上价位MOV都不是苹果对手。

06 结束语：

iPhone 12踩稳了三大趋势的拐点，令苹果在一片唱衰中再次硬了起来，这一硬至少三年。

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