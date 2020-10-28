iPhone12全线跌破发行价：商家博眼球炒作 买家影响有限

此前有消息称苹果为了打击电商百亿补贴降价促销甚至推出严管渠道策略，谁敢给电商供货每台罚款40万！但今日却爆出iPhone12全线跌破发行价，华强北渠道商称部分型号最低已经从6299元官方起售价跌至5800，从加价到iPhone12全线跌破发行价仅仅用了一周。



iPhone12全线跌破发行价

自10月23日，iPhone 12在全球正式发售算起，如今刚刚过去五天便传来了破发的消息。据报道称目前一些电商的C店最低已经跌破6000元。而据深圳华强北的苹果经销商向媒体提供目前 iPhone12 系列的价格明细，iPhone12全线跌破发行价，具体如下：



iPhone12全线跌破发行价

根据这份报价单现实，目前华强北在售 iPhone 12的渠道售价确实已经破发。其中红色的版本最低已经跌至5800元，看来红色确实是今年最不受欢迎的颜色。相对于6299元的官方起售价格，红色64GB版本的市场售价已经下调了近500元，降幅不可谓不大。

而在iPhone12全线跌破发行价的消息曝出之后，更多媒体进行实地调查，华强北电子批发市场就已有部分档口的出货价低于官方价格。"一个小时一个价格"，有地方的价格比官网低几百元，讲讲价还能再便宜五、六十，iPhone12全线跌破发行价。



iPhone12全线跌破发行价

据媒体的爆料，华强北某个体店主在朋友圈宣布：iPhone12跌破官网价。而结合这两份报价来看，iPhone12全线跌破发行价，但根据第二份报价看也基本就是“抹了一个零头”，因为起到价格想来比官网的零售价要低一些，不然经销商哪里来的利润。

所以热炒“iPhone12全线跌破发行价”，也无非就是博取眼球的一种手段。比如红色版本的64GB确实便宜几百元，但是根本有价无市，因为没人会差那几百元买个不喜欢的颜色，除非自己就喜欢红色。而且热门的型号和配置基本跟官网价格差不多，所谓iPhone12全线跌破发行价，实则对消费者的意义不大。



iPhone12全线跌破发行价

而在iPhone 12 Pro方面，却出现了冰火两重天的局面。其实如果您有关注到iPhone 12 Pro的消息就知道，Pro版本的供货量是真的十分稀缺，因此就在iPhone 12破发的情况下，iPhone 12 Pro却还在保持着数额不等的加价。

iPhone 12 Pro 128GB版本的官方售价为8499元，目前华强北现货石墨色说价9500元，海蓝色售价9300元，分别加价数百元不等。iPhone 12 Pro 256GB版本官方售价9299元，华强北现货售价均已经突破万元，最高加价幅度近1000元。



iPhone12全线跌破发行价

尽管如此，iPhone 12 Pro缺货是客观事实，这主要是因为苹果早起的产能受限所致，相信随着产能跟上这种情况会尽快得到缓解。毕竟iPhone 12 Pro的售价相对较高，相对iPhone 12的必然是更为小众的选择，目前加价也可能是面临着有价无市罢了。

iPhone 12从加价到破发仅一周，但其实更多的消费者从正规渠道购买仍然是标准的官方售价，目前主流的电商自营平台并未出现价格松动，及时华强北渠道价破发也并不能说明太多的问题，未来iPhone 12的价格走势仍存在太多悬念。

所以总体来看，iPhone12全线跌破发行价的消息更倾向于博眼球的炒作，其实对消费者的影响不大。各地的苹果店依然门庭若市，及时iPhone12全线跌破发行价，还是有很多人会选择官方渠道购买。所以iPhone12全线跌破发行价，您就当个热闹看就完了。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone12全线跌破发行价：商家博眼球炒作 买家影响有限http://news.zol.com.cn/755/7552353.html