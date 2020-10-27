因为5G功能的引入，令iPhone 12再度引爆全球关注，加价抢购盛景再现。但也正是因为5G，令iPhone 12续航能力严重衰减广受非议。对于5G的发展笔者始终认为，唯有5nm芯片才能令5G走向成熟，怪只怪iPhone 12生不逢时，或苹果在5G方面受制于人。

01 苹果的“大”麻烦

10月23日，随着iPhone 12在全球正式开售，很多早已拿到真机的媒体和数码达人纷纷激活手机进行详尽评测。遗憾的是，iPhone 12所能给人们带来的喜悦，完全被糟糕的续航能力所淹没，几乎所有的专业媒体和达人口径一致：5G令iPhone 12续航严重下滑。



iPhone 12 5G续航引发非议

出现这样的问题，其实原因并不复杂。关于5G终端以及5G基站耗电量更大其实很多读者已经早有耳闻，毕竟想要马儿跑得快就得多吃草。根据权威媒体实测，iPhone 12在5G网络下续航锐减2小时，并且在一众旗舰5G手机中续航表现直接垫底，引发非议。

02 苹果“错”在哪儿

如果说苹果错了，那它可能错在盲目自信地砍掉了一些电池容量。根据目前已知的拆解报告称，iPhone 12的电池容量相较上代产品均有不同程度的缩减，大约在10%左右。也就是说5G一边在增加功耗，而苹果在一边缩减电池容量，就算A14再省电也回天无力。



电池缩水加重5G续航负担

但苹果这么做也实属无奈，要想令iPhone 12实现5G功能则必须通过外挂5G基带实现，势必会增加iPhone 12的功耗，并且令其内部空间变得更为局促，只能牺牲电池体积。作为对冲的手段，苹果在iPhone 12上提供了20W快充和磁吸无线充电，可惜都要花钱。

03 别人都怎么“玩”

5G导致续航变差，这不是苹果一家公司所面对的问题。当初华为发布第一款5G手机时，选择了屏幕尺寸较大的Mate 20 X。因为当时华为的技术也是外挂5G基带且同为7nm水平，而这款手机屏幕大体积大，就能配备更多的电池容量来补5G的“窟窿”。



麒麟9000 5G SoC才是跨越式发展

而其他品牌的5G手机大抵如此，多是“拆东补西”来实现5G功能的和谐共存。而真正意义上的进步则在于华为最新发布的麒麟9000，它不仅采用了最先进的5nm制程工艺，而且实现了内部整合5G基带的SoC，在功耗和芯片体积上完全是跨越式发展。

04 果果心里面“苦”

苹果也知道5nm 5G SoC才是真的香，但无奈这么多年苹果一直外购外挂基带。尽管苹果公司在芯片领域拥有极强的研发实力，并且在台积电面前也是非常“VIP”身份，但无奈苹果在通讯领域的技术和专利积淀实在是太浅，此前想通过英特尔曲线救国，结果尽人皆知。



苹果5G受制于高通

所以iPhone 12上那一颗7nm的高通X55基带也是苹果无奈之选，而且还是为高通一次性赔偿45亿美元和解费，并每部iPhone支付9美元授权费的结果。早在今年2月，高通便已发布基于5nm工艺的第三代X60基带，只是iPhone 12无缘使用，值得细品。

05 唯5nm才成熟

台积电曾表示，与7nm工艺相比，同样的性能下5nm工艺功耗降低30%，同样的功耗下性能提升了15%。巧合的是，在权威媒体Tom's Guide的测试报告中，iPhone 12在5G网络下的续航时间相比4G网络缩减了大约20%，双方的数据对比来看十分吻合。



iPhone 12 5G续航下滑20%左右

也就是说，如果iPhone 12配备的是5nm工艺的5G芯片，那么在电池容量相同或者稍微减少的情况下，基本可以维持于4G时代的表现一致。换句话说，唯有5nm工艺的5G基带芯片才能初步抹平5G带来的功耗增加的问题，唯5nm芯片才能令5G走向成熟！

人们把2020年比喻为5G元年，这句话没毛病，因为任何标尺的开端都是“零”。5nm芯片令5G网络的能耗和性能差值归零，可惜iPhone 12的5G只能算是个“负分”。目前有消息称iPhone 12将采用高通5nm工艺的X60基带，还真是应了那句话：12不香，十三香！

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