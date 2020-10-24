iPhone 12续航确实很烂 但再烂也比iPhone 11强

最近一段时间首批拿到iPhone 12新机的媒体和玩家都展开了相近的测试，几乎无一例外都在吐槽iPhone 12在5G模式下的续航能力表现。国外达人Arun Maini特地对iPhone 12和iPhone 12 Pro的续航测试，结果表明12确实续航不好，但测试结果也有意外。



iPhone 12续航测试

为了能够更好的比较差异，Arun Maini特地找来了iPhone SE、iPhone XR、iPhone 11系列、以及iPhone 12/12 Pro机型展开了详细的对比测试，同时这些机型版本都是iOS 14，未插入SIM ，电池状态也是良好，测试方式为模拟日常使用环境。



iPhone 12续航

当iPhone 12 Pro电量耗尽时，iPhone 11 Pro仍剩余18%的电量。此外当iPhone 12自动关机时，iPhone 11 Pro仍有14%的电量。决定机型续航的情况有很多，但是容量大一定可以在理论上获得更长的续航，iPhone 12趋势全都败给iPhone 11 Pro/Max。

具体测试结果：



iPhone 11 Pro Max：8 小时 29 分钟

iPhone 11 Pro：7 小时 36 分钟

iPhone 12：6 小时 41 分钟

iPhone 12 Pro：6 小时 35 分钟

iPhone 11：5 小时 8 分钟

iPhone XR：4 小时 31 分钟

iPhone SE（2020）：3 小时 59 分钟



iPhone 12续航测试

iPhone 12确实败给了iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max，但是根据这个测试结果来看，iPhone 12普通版的续航能力是要比iPhone 11系列要出色很多的，而这个测试结果其实对更多的网友才有明确的意义，毕竟能买Pro及Pro Max版本的人并不多。

iPhone 12的电池比iPhone 11缩水了，具体看iPhone 12 mini是2227mAh，而iPhone 12/iPhone 12 Pro为2815mAh，iPhone 12 Pro Max 为 3687mAh。作为对比 iPhone 11 为 3110mAh，iPhone 11 Pro 为3046mAh，iPhone 11 Pro Max 为 3969mAh。

在同为标准版且iPhone 12电池容量还变小的情况下，iPhone 12的续航超过11，这足以说明新品在性能和功耗方面确实是存在明显的进步的，5nm芯片功不可没。这里需要说明的是，这位达人测试的方式是模拟日常使用环节，并非单独测试5G。

最后说下结论，iPhone 12在日常使用中没有那么不堪，除非你是一个全天候连接5G的使用者。

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