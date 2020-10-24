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    苹果手机苹果 iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版）

    iPhone 12续航确实很烂 但再烂也比iPhone 11强

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    最近一段时间首批拿到iPhone 12新机的媒体和玩家都展开了相近的测试，几乎无一例外都在吐槽iPhone 12在5G模式下的续航能力表现。国外达人Arun Maini特地对iPhone 12和iPhone 12 Pro的续航测试，结果表明12确实续航不好，但测试结果也有意外。

    iPhone 12续航确实很烂 但再烂也比iPhone 11强好吧
    iPhone 12续航测试

    为了能够更好的比较差异，Arun Maini特地找来了iPhone SE、iPhone XR、iPhone 11系列、以及iPhone 12/12 Pro机型展开了详细的对比测试，同时这些机型版本都是iOS 14，未插入SIM ，电池状态也是良好，测试方式为模拟日常使用环境。

    iPhone 12续航确实很烂 但再烂也比iPhone 11强好吧
    iPhone 12续航

    当iPhone 12 Pro电量耗尽时，iPhone 11 Pro仍剩余18%的电量。此外当iPhone 12自动关机时，iPhone 11 Pro仍有14%的电量。决定机型续航的情况有很多，但是容量大一定可以在理论上获得更长的续航，iPhone 12趋势全都败给iPhone 11 Pro/Max。

    具体测试结果：

    iPhone 11 Pro Max：8 小时 29 分钟

    iPhone 11 Pro：7 小时 36 分钟

    iPhone 12：6 小时 41 分钟

    iPhone 12 Pro：6 小时 35 分钟

    iPhone 11：5 小时 8 分钟

    iPhone XR：4 小时 31 分钟

    iPhone SE（2020）：3 小时 59 分钟

    iPhone 12续航确实很烂 但再烂也比iPhone 11强好吧
    iPhone 12续航测试

    iPhone 12确实败给了iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max，但是根据这个测试结果来看，iPhone 12普通版的续航能力是要比iPhone 11系列要出色很多的，而这个测试结果其实对更多的网友才有明确的意义，毕竟能买Pro及Pro Max版本的人并不多。

    iPhone 12的电池比iPhone 11缩水了，具体看iPhone 12 mini是2227mAh，而iPhone 12/iPhone 12 Pro为2815mAh，iPhone 12 Pro Max 为 3687mAh。作为对比 iPhone 11 为 3110mAh，iPhone 11 Pro 为3046mAh，iPhone 11 Pro Max 为 3969mAh。

    在同为标准版且iPhone 12电池容量还变小的情况下，iPhone 12的续航超过11，这足以说明新品在性能和功耗方面确实是存在明显的进步的，5nm芯片功不可没。这里需要说明的是，这位达人测试的方式是模拟日常使用环节，并非单独测试5G。

    最后说下结论，iPhone 12在日常使用中没有那么不堪，除非你是一个全天候连接5G的使用者。

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

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