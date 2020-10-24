iPhone12连5G耗电快 苹果三大短板导致问题爆发

伴随着10月23日iPhone 12的正式开售，很多科技媒体早已拿到手的iPhone 12真机也终于可以激活并展开详细的测试了。而经过一众知名媒体的测试，纷纷表明iPhone12连5G耗电快，针对这个问题苹果高层也接受采风进行了解释，但问题仍旧客观存在。



iPhone12连5G耗电快：引发关注

其实早在23日iPhone 12正式发售之前，老牌硬件网站Tom's Guide针对iPhone 12以及其他5G手机进行了横向续航对比测试，经过实测发现iPhone 12开启5G后，续航较4G网络下减少了多达2小时。相对iPhone12连5G耗电快，三星Galaxy S20、一加8T等则正常。

而随着越来越多的媒体展开了实际测试，美国科技媒体网站Verge报道，苹果公司新款iPhone手机的首批测评结果揭示了这款手机的一个严重缺点。根据其网站发布的一份测评文章，iPhone 12 Pro耗电很快，特别是在连接5G的时候，iPhone12连5G耗电快。



iPhone12连5G耗电快：实测垫底

Verge也是全球科技领域中具有一定影响力的网站，在科技数码领域相对比较权威。该站文章作者指出，在亮屏状态使用两个半小时后，手机电量仅剩18%。很显然，iPhone12连5G耗电快的问题并非偶发，越来越多的科技媒体相继证实了iPhone 12这一缺点。

另外一家比较知名的美国科技网站Engadget的专家也得出相同结论，他们指出，习惯iPhone11续航时间的人会在这一点上对新款手机“有些失望”。至此，针对iPhone12连5G耗电快的问题，基本可以盖棺定论，显然刚刚配备5G的苹果还没吃透这项技术。



iPhone12连5G耗电快：高层解答

针对iPhone12连5G耗电快这一问题，苹果公司iPhone营销副总裁Kaiann Drance做客Rich DeMuro的播客活动时表示：公司做了各方面的软件优化来确保续航水平，比如智能数据功能，即只在吞吐量高的时候切换到5G，平时则限制到4G LTE以保证续航。

接下来，苹果需要和运营商一道协作做更多优化工作。其实iPhone12连接5G耗电快的问题也不是苹果公司一家的问题，只是为了照顾到续航表现，其他品牌的旗舰级智能手机都配备了较大容量的电池，而又数据表明iPhone 12的电池容量不升反降。



iPhone12连5G耗电快：X55基带仍为7nm

另外一方面，我们始终认为，只有5nm工艺的进步才能抹平5G芯片功耗和体积的增加，即使是iPhone也不例外。只可惜iPhone 12的研发周期中只有7nm的高通骁龙X55基带可以配备，这颗基带尽管性能十分出色，但是相比高通自信发布的5nm X60基带难言完美。

很显然，iPhone12连接5G耗电快的问题并非某一方面的因素，而是电池容量、基带性能，以及设置优化三方面共同决定的结果。苹果公司尽管具有很强的研发实力，但在通讯层面一直存在着严重的短板，我们甚至可以说苹果公司还玩不转5G网络，仍需努力。

那么关于iPhone12连接5G耗电快，这个因素是否会影响您购买iPhone 12呢？

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