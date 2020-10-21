明天发布！华为Mate40新功能抢先曝光：传文件太方便了

距离22日的全球新品发布会仅剩一天，华为官方今日又放出一段华为Mate 40系列的预热视频，主题为“无惧大小、无距传输”。视频暗示，无论是大文件、小文件，通过华为Mate 40系列都能实现“秒传”。

事实上，此前华为手机已经独家支持华为分享功能，手机与电脑建立连接后，碰一碰便可传输文件、录制屏幕等。

这一次，相比华为Mate 40系列会带来更多玩法，比如更快的传输速度以及更方便的传输方式等。

据爆料，华为Mate 40系列标配90Hz高刷新率、且全系支持66W有线快充。其中，华为Mate 40采用了一块约6.5英寸1080P挖孔曲面屏，配备4200mAh电池，支持66W有线充电和27W无线充电。而Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+以及Mate 40 RS保时捷版本均采用了6.76英寸OLED双挖孔瀑布屏，拥有4500mAh电池，支持66W有线充电和44W无线充电。

价格方面，爆料称，华为Mate 40售价4499元-4999元起，Mate40 Pro售价6499元-6999元起；Mate 40 Pro+售价7999元起；Mate 40 RS保时捷版本售价12999元起。

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