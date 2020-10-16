微软Win10 2020终极正式版！几分钟就搞定升级

对于微软来说，他们会在本月底前推送Windows 10 20H2功能更新，不过按照计划，他们这周其实就应该推送的。据外媒最新报道称，Windows 10 20H2功能更新原本有望在本月的补丁星期二活动日上宣布，但是由于某些原因微软并没有在本周发布。

根据微软支持文档显示，Windows 10 20H2功能更新已经准备好发布。在这份文档中，重点介绍了Windows 10 Media Feature Pack的状态。





另外，在新版本更新升级中，微软大幅优化了升级系统的体积和升级时间。之前，有外媒在Windows 10 May 2020（20H1/Version 2004）功能更新上进行了升级（Windows 10 October 2020），整个升级过程只需要几分钟就可以完成。当然，在使用机械硬盘的老硬件设备上可能要花费5-10分钟。

按照外媒测试的情况，在150mbps的网络连接上，启用包的下载时间不到一分钟，再花1-2分钟就完成了安装。这个使能包的重量只有80MB，因为它实际上并没有下载任何对象，因为所有的功能都已经内置于 Windows 10 Version 2004中。

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