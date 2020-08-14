中关村在线消息：北京时间8月14日，近期《堡垒之夜》对其内付费方式进行了调整，希望能够绕开App Store和Google Play的巨额分成。随后，App Store和Google Play对《堡垒之夜》进行了下架处理。今天，Epic公司正式针对苹果和谷歌下架所引发的垄断问题向法院提起诉讼。



两巨头一起挑战 Epic起诉苹果谷歌下架堡垒之夜

目前，Epic方面已经向美国加州北区地方法院提交了起诉书。此次起诉Epic希望能够认定苹果和谷歌的垄断地位，并且可以通过这次诉讼结束苹果和谷歌的不公平和反竞争的行为。

Epic表示，此次诉讼并不是单纯为了自身利益，而且也不是自己这一家工作室遭遇到了苹果和谷歌的这一种行为。尤其是苹果旗下的iPhone和iPad，如果想要登陆这些平台就只有通过App Store这一种方式。另外，苹果对iOS的应用内支付处理也进行了不合理的限制。

目前，苹果和谷歌方面对于这起诉讼均未进行回应。

（本文图片来自互联网）

（7503722）





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：两巨头一起挑战 Epic起诉苹果谷歌下架堡垒之夜http://news.zol.com.cn/750/7503722.html