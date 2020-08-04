英法德未跟风封禁TikTok 英国甚至对其大开绿灯

TikTok在美国遭受封禁引发全球关注，如果9月15日TikTok未能被美国公司收购的话，那么将面临着全面封禁。而在这次封禁事件当中，英法德并未跟风封禁TikTok，而且英国反而开大开绿灯，德国官员也表示未发现TikTok存在安全隐患，美国的做法不得人心。



英法德未跟风封禁TikTok

英法德未跟风封禁TikTok，这让事件变得耐人寻味。一名德国政府官员也表示，德国还未发现该应用(指TikTok)会带来安全风险的迹象，也没有禁用TikTok的计划。而英国首相约翰逊的发言人还表示，约翰逊还没有和特朗普谈过这个问题。

昨天，英国《太阳报》报道英国约翰逊政府已经同意短视频社交平台TikTok在伦敦设立总部，并称这一计划将在未来几天内公布。但报道还表示，约翰逊政府这样做冒了很大风险，因为这个举动可能会激怒正考虑对TikTok采取封禁措施的特朗普。

TikTok相关负责人回应表示，“我们的确在探讨在美国之外设立TikTok总部的可能性”。据悉，TikTok在此前已经考虑过在英国设立全球总部，但是后来计划被停止。

在过去，跟美国在一条船上的西方国家多会跟风操作，而英法德未跟风封禁TikTok并不意味着他们站在了正义的一面，或许只是觊觎背后巨大的经济利益。TikTok虽然只是一个短视频软件，但却可以渗透到多个领域，拥有巨大的价值，并能够很好的带动就业。

英法德未跟风封禁TikTok，只能说没有永远的朋友，只有永远的利益，这句话在他们身上表现的淋漓尽致。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英法德未跟风封禁TikTok 英国甚至对其大开绿灯http://news.zol.com.cn/749/7496884.html