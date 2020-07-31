中关村在线消息：据悉，OPPO A72在今日正式发售，8GB+128GB版本售价1899元，这是OPPO进一步将5G手机做到2千以下价位，在为消费者带来更多选择的同时，也加速了5G普及。











OPPO A72正式发售 双模5G+大内存

OPPO A72拥有一体化双模5G、90Hz护眼灵点屏，前置800万像素美颜自拍+后置1600万广角三摄以及全新的ColorOS7.2系统的OPPO A72是尝鲜5G手机的不错选择。



OPPO A72首次搭载了天玑720芯片，作为最新一代5G芯片，天玑720采用7nm制程工艺与八核CPU，并保持了天玑系列的低功耗优势，支持MediaTek 5G UltraSave省电技术，以延长电池续航。

OPPO A72采用智能天线轮切技术，通过分布式天线布局设计，保证在各种握姿下手机信号良好，且支持同时开启Wi-Fi和5G双网络通道，带来覆盖更全面、速度更畅快、表现更稳定的5G使用体验。

OPPO A72是一体化的机身设计，厚7.9mm，重量仅为175g，是最轻薄的4000mAh+电池手机之一。

OPPO A72配备了一块1080P分辨率的6.5英寸全面屏，配备旗舰机同款的90Hz高刷新率及全局120Hz触控采样率，在日常使用和游戏中具有更加顺畅跟手的舒适体验。

OPPO A72在90Hz护眼灵点屏的基础上，还前置了单摄暗光美颜自拍，后置主摄超分辨率算法一亿像素画质，更有多款时尚配色可供选择。

在今日，OPPO A72线上线下全面开售，是消费者尝试体验5G手机的最佳选择之一，感兴趣的朋友可以考虑入手了。【7494717】

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