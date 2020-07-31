网游实名认证系统有望9月前上线 网友：能拦住小学生吗

据新华社报道，Chinajoy现场传来重磅消息：为防止青少年沉迷网络游戏，我国正在加快推进网络游戏实名认证系统建设，初步计划于9月前上线。对此，很多网友表示支持，这不仅仅是关心青少年健康成长，而且也影响自己的游戏心情。



网游实名认证系统有望9月前上线

中宣部出版局副局长冯士新在中国国际数码互动娱乐展览会主题论坛上说，2020年上半年，我国网络游戏呈现出逆势上扬的良好态势，成为非常时期的一支生力军。不过，网络游戏产业仍有提升潜力，行业呼唤更多“有创意、有品位、有温度”的优秀作品。

此外，部分青少年沉迷网络游戏、过度消费等问题,长期以来一直引起社会各界广泛关注。冯士新说，我国正在加快推进国家层面实名认证系统建设，初步计划9月前上线,届时将组织企业分批接入。

不难理解，国家推行网游实名制根本目的就是利用技术手段限制未成年人上网的游戏时间，拒绝未成年人登录PK练级类游戏，规范网游环境。

据悉，我国还将进一步加强对网络游戏的市场监管，加大违规惩处力度，完善信用档案制度，建立事前审批和事中事后监管联动机制，推动良好的行业生态和市场秩序形成。

仅今年上半年，近百款存在违规行为的游戏已受到处罚，涉及套取版号、扒皮套皮、非法运营、擅自更改上线内容等问题。

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