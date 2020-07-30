中关村在线消息：近日据悉，飞利浦公布了498P9 Brilliance 32:9超宽曲面显示器，它的显示器的分辨率为5120×1440，刷新率高达70Hz。











飞利浦32:9超宽高比498P9曲面显示器亮相

498P9 Brilliance 显示器的设计相当大地提升专业人员工作效率，据传这款显示器将于今年8月上市，飞利浦498P9 Brilliance 32:9超宽曲面显示器具有1800R的曲率，可提供更宽广的视野，当观看这款显示器时，所有的边缘都在观众的视线范围内。



498P9 Brilliance 显示器的这种曲率减少了眩光，使长时间观看时眼睛不会感到疲劳，该款显示器的特点是支持高达70 Hz的刷新率，该款显示器还支持自适应同步技术，消除了断帧和屏幕撕裂现象。

498P9 Brilliance 显示器的分辨率为5120 x 1440，很适合需要精彩图像但不需要快速刷新率的专业人士。

498P9 Brilliance 显示器在设计时考虑到了专业人士的需求，所以这款显示器的响应时间为5毫秒，这款显示器采用了VA面板，可以实现3000:1的高对比度和DeltaE<2的高色彩精度以及宽广的色域覆盖，色域覆盖范围包括覆盖率达121%的sRGB和高达91%的AdobeRGB覆盖率。

飞利浦498P9 Brilliance 显示器拥有两个HDMI 2.0b接口和一个DisplayPort 1.4接口，还配备了一个USB集线器，该集线器拥有四个USB接口，其中一个接口提供了快速充电支持。

498P9 Brilliance 显示器还具有对多视图技术的支持，让用户可以轻松地连接一台PC和另一台设备，方便地同时观看。

498P9 Brilliance 显示器还集成了KVM切换器，可配合MultiView功能使用，让用户只需设置一个鼠标和键盘就能控制两个连接的设备。

498P9 Brilliance 32:9超宽曲面显示器将于2020年8月上市，售价1042.71美元，折合889欧元，相信国内不久也会发售，感兴趣的朋友可以考虑入手了。【7493948】

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