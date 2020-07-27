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    育碧确认参展ChinaJoy 《勇敢的心》限时领取

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间7月27日，今天育碧官方微博确认，他们将正式参展ChinaJoy 2020。此次ChinaJoy上，育碧不仅会带来更多全新的游戏，广受好评的冒险游戏《勇敢的心：伟大战争》也将开启限时免费领取活动。

    育碧确认参展ChinaJoy 《勇敢的心》限时领取
    育碧确认参展ChinaJoy 《勇敢的心》限时领取

    本次ChinaJoy上，育碧最为引人注目的，莫过于《刺客信条》相关活动。此次《刺客信条》品牌负责人以及数位重磅嘉宾将在Chinajoy育碧展台公布神秘《刺客信条》项目，现场将揭秘更多细节。

    在去年Chinajoy斩获无数好评的《疯狂兔子：奇遇派对》此次将携全新内容亮相！搞怪幽默的故事情节，酣畅淋漓的层层挑战，当然还少不了由疯兔“神还原”的西游角色们。由育碧成都工作室倾力打造的《疯狂兔子：奇遇派对》将带着玩家踏上一条全新的西行取经之路。

    另外在ChinaJoy期间，手办商城隆重推出TACHANKA机枪哥Q版限定手办，其灵感来源于《彩虹六号：围攻》中的强力干员TACHANKA，Q版手办带有独特的激活码，可以解锁游戏中的独家挂件。

    （本文图片来自互联网）

    （7491470） 

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/749/7491470.html report 854 中关村在线消息：北京时间7月27日，今天育碧官方微博确认，他们将正式参展ChinaJoy 2020。此次ChinaJoy上，育碧不仅会带来更多全新的游戏，广受好评的冒险游戏《勇敢的心：伟大战争》也将开启限时免费领取活动。育碧确认参展ChinaJoy 《勇敢的心》限时领取本次ChinaJoy上...
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