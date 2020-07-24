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    Netflix流媒体支持谷歌的Nest Hub和Nest Hub Max

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，近日谷歌宣布Netflix流媒体将支持其Nest Hub和Nest Hub Max智能家居设备，这预示着带谷歌屏幕的设备可以作为微型智能电视使用。

    Netflix流媒体支持谷歌的Nest Hub和Nest Hub Max
    Netflix流媒体支持谷歌的Nest Hub和Nest Hub Max

    现在，用户可以通过谷歌Cast将Netflix流媒体传输到Nest中心，现在用户的账户可以直接绑定到设备上，这使得其成为第一款与Netflix整合的智能设备。

    据推测如进展顺利，Netflix还可能会考虑像亚马逊Echo Show或Facebook Portal这样的产品，谷歌还实现了免提手势来控制节目，可以用用户的声音或举起一只手来暂停和继续，如果用户愿意，还可以手动滚动界面。

    于是乎，Nest Hub和Nest Hub Max现在变成了除了正常任务之外的小型娱乐中心。

    除了支持Netflix，谷歌还给流媒体服务Peacock增加了Cast支持，这预示着它可以加入Hulu、Disney+和HBO Max的行列，因为用户可以在Nest Hub的屏幕上播放视频。

    【7490197】

    （文中图片来自互联网）

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