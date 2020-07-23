次世代游戏机决战在即 索尼PS5这一仗输不起

明天凌晨，微软即将举行次世代Xbox公布以来最大的一次发布活动，正式要秀一秀肌肉了。今年圣诞期间微软Xbox Series X和索尼PS5这两台次世代游戏主机就要面对面进行一场较量了，而这一仗对索尼来说，几乎不容有失。游戏机历史上每一次换代，都是一次重新洗牌，而这次洗牌索尼输不起。







01 50年九世代风雨路

自1972年第一台商业化家用游戏机产品Odyssey诞生以来，游戏机行业已经走过了50年，进入第九世代。不同于其他产业，游戏机产业的参与厂商可以用屈指可数来形容，在50年的时光里仅有Odyssey、雅达利、任天堂、世嘉、索尼和微软6家公司上场。

经过50年的行业起伏，第一世代的Odyssey和第二世代的雅达利早已成为历史，曾一举将游戏行业从“雅达利大崩溃”中拯救出来并开启了第三世代的任天堂，如今已选择差异化路线率先进入第九世代，同期的世嘉也已退出主机市场专心做发行商了，只有第五世代诞生的索尼PS和第六世代的微软Xbox还在正面战场，并将在第九世代一较高下。

总的来说，家用游戏机是一个已经固化的市场，参与玩家少，排外严重，近几年前前后后有谷歌、英伟达、苹果等新玩家试图进入这个市场，但几乎都没有成功。因此接下来的索尼微软大战，可以说是决定整个行业未来的一次对决。

02 索尼似乎满手好牌

可以说，这一次索尼的开局捏着一手好牌，就看要如何打好这副牌了。首先，本世代的索尼PS4无疑是历史上最成功的游戏机产品之一，销量早就突破1亿台，是对手微软Xbox One的一倍还多，拥有大批的忠实用户。这是索尼最大的优势，因为服务属性很容易将这些用户转化为PS5的消费者，毕竟账号上的那么多游戏和记录不是能够轻易割舍的。

其次，索尼的第一方游戏工作室具有很强的开发能力，其众多游戏工作室在本世代已经向全世界证明了索尼第一方独占游戏的魅力，例如《漫威蜘蛛侠》《神秘海域4》《地平线零之曙光》等均销量超过千万份，拥有众多粉丝和强大的品牌号召力，索尼第一方独占游戏甚至成了品质的代名词。索尼方面表示，在PS5时代将更加注重在第一方游戏方面的投入，想要玩就来买PS5吧。

最后，索尼游戏部门在整个索尼集团中具有举足轻重的地位，是索尼集团营收的主要来源之一，根据2019~2020财年的财报数据，索尼集团全年营收82599亿日元，其中游戏部门营收19776亿日元，在所有8个部门中排名第二，占比24%，仅次于电器部门的19913亿日元。这就意味着索尼游戏部门能够获得集团最大的支持，有足够的资源来推动PS5业务。

03 微软醉翁之意只在云

反观Xbox业务在微软整个公司中就没有这么重要的地位了，现在微软的主要方向是云计算，Xbox也是因为其在云游戏方面的探索而得到高层的关注，但支持力度肯定不如PS的众星捧月，很容易推测出微软会将游戏资源转移到云端。

何况微软已经意识让微软在本世代节节败退的要因已经得到了充分重视，并不惜发动“钞能力”成立和收购了大批优秀游戏工作室，网络全产业人才，甚至从索尼旗下挖走好些精英，为Xbox的游戏阵容添砖加瓦。面对财大气粗的微软，索尼的游戏优势可能被削弱。

04 索尼面对微软咄咄逼人

尽管索尼具有上述优势，但同样也面临着来自微软咄咄逼人的挑战。首先，微软Xbox Series X和索尼PS5这两台机器的配置已经公布，在性能上PS5可以说完败，这是个很不好的信号。在本世代主机竞争中，微软的Xbox One正是因为性能弱于索尼PS4，而在开局就先输一城，之后也没能再追赶上来。性能对于游戏机的影响不能不重视。

其次，索尼在向下兼容的支持上让玩家失望，目前仅确定在首发时会有100款热销的PS4游戏可以直接在PS5上运行。反观微软从本世代就已经实现了对前两代游戏的兼容，而且这一优势将继续在Xbox Series X得到贯彻，兼容就意味着减少不必要的开支，是最现实的好处。

索尼在互联网服务上也不及微软，面对微软推出的一系列优惠的订阅服务以及云游戏政策，索尼几乎没有任何动作，甚至在用户账号管理上也严重滞后于时代。要知道现在的娱乐产业，不论是小说、音乐还是影视，都已进入订阅时代，微软已经取得了很好的战果，索尼却迟迟未动。

05 索尼已没有退路

即使面临这么多困难和压力，索尼也必须拿下这场战役，因为索尼没有退路。前面我们已经说过，索尼的游戏业务占这个集团营收的四分之一，如果败了，对整个集团来说都是毁灭性地打击，索尼无法承受这样的结果，因此必须要赢。笔者认为，索尼将会拿出全力和微软打这一场，就算是惨胜，也必须是胜。这对玩家来说或许是好事，因为索尼一定会大规模让利来吸引用户，但对索尼来说或许要伤筋动骨，打一场硬仗。

现在PS5的机器硬件基本已经没法更改了，但索尼还可以在其他方面下功夫，包括快速调整网络服务策略，加快订阅制布局，规划第一方游戏开发和宣传，笼络第三方游戏开发商，索尼还有很多事可以做，砸钱干吧！

06 结束语

索尼PS5已做好头破血流的准备。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：次世代游戏机决战在即 索尼PS5这一仗输不起http://news.zol.com.cn/748/7489382.html